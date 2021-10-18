Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

Tokat'ta servis minibüsü kamyonetle çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberler - DHA 18.10.2021 - 15:26

Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı - 1
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı - 2
Kaza, saat 13.30 sıralarında Reşadiye-Aybastı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.
Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı - 3
Reşadiye'den Karataş köyüne giden Mevlüt Karaca yönetimindeki servis minibüsü ile karşı yönden gelen Reşadiye Kayalık Mahallesi muhtarı Dursun Can'ın kullandığı kamyonet çarpıştı.
Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı - 4
Minibüsteki yolculardan Emine Yıldırım (60) kaza yerinde, Mehmet Tekin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan her iki araçtaki 11 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Reşadiye ile Niksar'daki devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.
Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı - 5
Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı - 6
Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı - 7
Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı - 8
Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı - 9
Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı - 10
Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı - 11

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