Okul servisleri zamlandı mı, ne kadar oldu? 2025 servis ücretleri ve servis personel ücreti

SERVİS PERSONELİ ÜCRETİ NE KADAR?

Servis personeli ücretleri alt sınırları şu şekilde:



10-17 Koltuk Kapasiteli Taşıt (Minibüs)

İlk Kalkış Ücreti: 1.355,66

Her Km İçin İlave Ücret: 13,84



18-25 Koltuk Kapasiteli Taşıt (Otobüs)

İlk Kalkış Ücreti: 1.876,07

Her Km İçin İlave Ücret: 21,65



26-35 Koltuk Kapasiteli Taşıt (Otobüs)

İlk Kalkış Ücreti: 2.306,54

Her Km İçin İlave Ücret: 27,23



36-45 Koltuk Kapasiteli Taşıt (Otobüs)

İlk Kalkış Ücreti: 2.473,61

Her Km İçin İlave Ücret: 28,93