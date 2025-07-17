Okul servisleri zamlandı mı, ne kadar oldu? 2025 servis ücretleri ve servis personel ücreti

İstanbul'da okul servis ücretleri ile servis personeli ücreti son durumu, taşımacılık yapan firmalar ve servis kullananlar tarafından takip ediliyor. UKOME'de taksi, minibüs, okul ve personel servisi ücretlerine artış yapılması teklifi gündeme gelse de zam teklifi reddedildi. Son olarak ocak ayında servis ücretlerine zam yapılmıştı. Peki, 2025-2025 okul servisleri ne kadar?