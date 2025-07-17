Okul servisleri zamlandı mı, ne kadar oldu? 2025 servis ücretleri ve servis personel ücreti

İstanbul'da okul servis ücretleri ile servis personeli ücreti son durumu, taşımacılık yapan firmalar ve servis kullananlar tarafından takip ediliyor. UKOME'de taksi, minibüs, okul ve personel servisi ücretlerine artış yapılması teklifi gündeme gelse de zam teklifi reddedildi. Son olarak ocak ayında servis ücretlerine zam yapılmıştı. Peki, 2025-2025 okul servisleri ne kadar?

Okul servisleri zamlandı mı, ne kadar oldu? 2025 servis ücretleri ve servis personel ücreti - 1

İstanbul'da okul servis ücretleri ile servis personeli ücreti son durumu, taşımacılık yapan firmalar ve servis kullananlar tarafından takip ediliyor. UKOME'de taksi, minibüs, okul ve personel servisi ücretlerine artış yapılması teklifi gündeme gelse de zam teklifi reddedildi. Son olarak ocak ayında servis ücretlerine zam yapılmıştı. Peki, 2025-2025 okul servisleri ne kadar?

TÜRKİYE HABERLERİ

Okul servisleri zamlandı mı, ne kadar oldu? 2025 servis ücretleri ve servis personel ücreti - 2

İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ GÜNCEL

UKOME'de gündeme gelen yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi kabul edilmedi. Bu nedenle şu anda uygulanan servis ücret tarifesi geçerliliğini koruyor. Servis ücretleri şöyle:

Mesafe - Aylık Ücret - Yıllık Ücret
0-1 km - 2.605,00 - 23.445,00
1-3 km - 2.790,00 - 25.110,00
3-5 km - 3.015,00 - 27.135,00
5-7 km - 3.144,00 - 28.296,00
7-9 km - 3.315,00 - 29.835,00
9-11 km - 3.840,00 - 34.560,00
11-13 km - 4.420,00 - 39.780,00
13-15 km - 4.642,00 - 41.778,00
15-17 km - 5.011,00 - 45.099,00
17-19 km - 5.298,00 - 47.682,00
19-21 km - 5.638,00 - 50.742,00
21-23 km - 5.872,00 - 52.848,00
23-25 km - 6.100,00 - 54.900,00
25 km'yi aşan km için - 53,33

Okul servisleri zamlandı mı, ne kadar oldu? 2025 servis ücretleri ve servis personel ücreti - 3

UKOME tarafından belirlenen söz konusu ücretler 9 ay üzerinden hesaplanır. Okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücretin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olmasında ise yüzde 90'ı ödenir.

Okul servisleri zamlandı mı, ne kadar oldu? 2025 servis ücretleri ve servis personel ücreti - 4

SERVİS PERSONELİ ÜCRETİ NE KADAR?

Servis personeli ücretleri alt sınırları şu şekilde:

10-17 Koltuk Kapasiteli Taşıt (Minibüs)
İlk Kalkış Ücreti: 1.355,66
Her Km İçin İlave Ücret: 13,84

18-25 Koltuk Kapasiteli Taşıt (Otobüs)
İlk Kalkış Ücreti: 1.876,07
Her Km İçin İlave Ücret: 21,65

26-35 Koltuk Kapasiteli Taşıt (Otobüs)
İlk Kalkış Ücreti: 2.306,54
Her Km İçin İlave Ücret: 27,23

36-45 Koltuk Kapasiteli Taşıt (Otobüs)
İlk Kalkış Ücreti: 2.473,61
Her Km İçin İlave Ücret: 28,93

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