Servis ücretlerinde son durum 2025: İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri güncel

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ SON DURUM 2025

İzmir'de 2025-2026 eğitim yılı için okul servis ücretleri belirlendi. Buna göre en yakın mesafe olan 0-3 kilometre için ücret; devlet okullarında 2 bin 762 TL, anaokulu ve özel okullarda 3 bin 313 TL yapıldı.



Araçlarda yardımcı personel (hostes) bulundurulması halinde ise mevcut fiyatlara yüzde 30 eklenerek en yakın mesafe 0-3 kilometre devlet okullarında 3 bin 590 TL, anaokulları ve özel okullarda da 4 bin 306 TL oldu.