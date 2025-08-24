Servis ücretlerinde son durum 2025: İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri güncel
Okullarda yeni dönme başlamak üzere. 2025-2026 yılı eğitim ve öğretim dönemi eylül ayında açılışını yapıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için veliler, güncel servis ücretleri üzerinden kayıt başvurusunda bulunacak. Okul servisi ücretleri her dönem her ilde ayrı ayrı belirleniyor. 3 kilometrede bir artan servis ücretleri için gözler illerin Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odalarında. İşte, 2025 okul servis ücretleri...
Eylül ayı itibarıyla yeni eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Öğrenciler gibi veliler de hazırlıklarını sürdürüyor. Okula servis ile giden veya gidecek olan öğrenciler için ebeveynler okul servis ücretlerini dikkate alıyor. Servis ücretleri 3 kilometre mesafe dikkate alınarak güncelleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir okul servisi ücretleri ne kadar oldu?