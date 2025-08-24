Servis ücretlerinde son durum 2025: İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri güncel

Okullarda yeni dönme başlamak üzere. 2025-2026 yılı eğitim ve öğretim dönemi eylül ayında açılışını yapıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için veliler, güncel servis ücretleri üzerinden kayıt başvurusunda bulunacak. Okul servisi ücretleri her dönem her ilde ayrı ayrı belirleniyor. 3 kilometrede bir artan servis ücretleri için gözler illerin Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odalarında. İşte, 2025 okul servis ücretleri...

Eylül ayı itibarıyla yeni eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Öğrenciler gibi veliler de hazırlıklarını sürdürüyor. Okula servis ile giden veya gidecek olan öğrenciler için ebeveynler okul servis ücretlerini dikkate alıyor. Servis ücretleri 3 kilometre mesafe dikkate alınarak güncelleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir okul servisi ücretleri ne kadar oldu?

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ SON DURUM 2025

İzmir'de 2025-2026 eğitim yılı için okul servis ücretleri belirlendi. Buna göre en yakın mesafe olan 0-3 kilometre için ücret; devlet okullarında 2 bin 762 TL, anaokulu ve özel okullarda 3 bin 313 TL yapıldı.

Araçlarda yardımcı personel (hostes) bulundurulması halinde ise mevcut fiyatlara yüzde 30 eklenerek en yakın mesafe 0-3 kilometre devlet okullarında 3 bin 590 TL, anaokulları ve özel okullarda da 4 bin 306 TL oldu.

Ankara'da, Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası ve Ankara Ticaret Odası tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için okul ve personel servis ücretlerine yüzde 50 zam talebinde bulunuldu ve servilere ise yüzde 30 zam yapıldı.

Geçtiğimiz dönem 16.745 liradan başlayan Ankara okul servis ücretleriyeni dönemde 0-3 kilometre arası 21.745,00 lira, 10-15 kilometre arası tarife ise 33.210,00 lira olacak. 15 kilometreden fazla olan mesafelerde kilometre başına ücret işliyor.

İstanbul'da servis ücretleri henüz kesinleşmedi ancak İstanbul Servis İşletmecileri yüzde 50 zam talebinde bulunuyor. Yüzde elli zam taleplerinin kabul edilmesi durumunda ise ücretin 3 bin 800 - 3 bin 900 lira olacağı bildirildi. En uzak mesafe ise 6100 liradan 9150 TL olacak.

