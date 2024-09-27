Servisten inen çocuğu ezdi, "Balkondan düştü" dedi
Erzurum'da kendisini okuldan eve getiren servis minibüsünün çarpıp üzerinden geçtiği ilkokul öğrencisi 6 yaşındaki E.K. ağır yaralandı. Kanlar içinde yerde yatan çocuğu evinin önüne bırakıp, balkondan düştüğünü söyleyen ve kazanın ardından gözaltına alınan sürücü B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erzurum'da indiği servis minibüsünün altında kalan 6 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor.
Olay 24 Eylül'de saat 14.30 sıralarında Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin yakınında okul servis minibüsünden inen ilkokul birinci sınıf öğrencisi E.K., aracın önünden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada çocuk, hareket eden minibüsün altında kaldı.