Sessiz vazgeçiş: Minimumda yaşamak
“Sessiz Vazgeçiş” artık yaygınlaşıyor. İnsanlar hayatın her alanında sadece zorunlulukları karşılıyor. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, yazdı.
24 yaşındaki mühendis Zaid Khan' ın TikTok'ta paylaştığı videoyla dünya çapında viral olan "quiet quitting" (sessiz bırakma) kavramı, yaptığı işin en az gerekliliklerini yerine getirmek ve kesinlikle gerekli olandan daha fazla zaman, çaba veya coşku harcamamak anlamına geliyor. Bu "en az efor" psikolojisi, sadece dünyada değil Türkiye'de de öğrencilerden ev kadınlarına, toplumsal rollerden kişisel ilişkilere kadar yaşamın her alanında kendini gösteriyor.