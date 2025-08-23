Sessiz vazgeçiş: Minimumda yaşamak

TÜRKİYE'DEKİ YAYGINLAŞMA NEDENİ

Türkiye'de sessiz vazgeçişin bu denli yaygınlaşmasının arkasında çok boyutlu nedenler var. İlk olarak, ekonomik belirsizlikler önemli bir etken. 2024 verilerine göre mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 49,6'ya düşerken, hayat pahalılığı yüzde 29,2 ile en önemli sorun olarak görülüyor. Ekonomik zorlanmalar karşısında insanlar, fazladan çaba harcamanın kendilerine bir yarar sağlamadığını düşünerek hayatlarındaki birçok alandan sessizce vazgeçmeye başlıyor.



Toplumsal baskı da bu durumu besliyor. Türkiye'de geleneksel olarak her alanda "en iyi" olma beklentisi, çoklu rol performansı zorunluluğu, birçok insanı tükenmişliğe itiyor. Özellikle kadınlardan beklenen anne, eş, çalışan ve ev kadını rollerini aynı anda mükemmel şekilde yerine getirme baskısı, sonunda bu rollerden sessizce vazgeçmeye yol açıyor.



Dijital çağın etkisi de göz ardı edilemez. Sosyal medyada gördüğümüz "mükemmel" yaşamlar ile kendi gerçeklerimiz arasındaki uçurum, birçok kişiyi motivasyonsuzluğa itiyor. Pandemi sonrası ise insanların önceliklerini gözden geçirmesi, iş-yaşam dengesinin önemini kavraması bu süreci hızlandırdı. İnsanlar artık "her şeyi yapmaya çalışmak" yerine "bazı şeylerden vazgeçmeyi" tercih ediyor.





