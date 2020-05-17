Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" Covid-19 sonrasına hazırlanıyor

"Böyle bir virüs olmazsa burada insanlar yürüyecek yer bulamazdı. Yıllık yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret ediyor Şirince'yi. Bu problemler çözüldükten sonra misafirlerimizin burayı en güzel şekilde ziyaret edebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalara başladık. Bu konuyla ilgili insanların koronavirüse yakalanmalarını önleyecek tedbirleri alacağız. İnşallah açıklanacak takvime göre çalışmalara başlayacağız ve burayı tekrar insanların hizmetine sunacağız. Burada giriş-çıkışları kontrol altına alacağız, ısı ölçer uygulaması yapacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve maskesiz kimsenin girişine müsaade etmeyeceğiz. Şayet restoran gibi yerler de açılırsa kesinlikle tek kullanımlık, bardak, çatal, bıçak, tabak gibi malzemelerin kullanılmasını sağlayacağız. Tabii ki insanların bu güzel köyümüzü görmelerine de vesile olacağız."