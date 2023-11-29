Sessizliğini bozdu: Kendi kendime açıklama yapamam | Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması
Haklarında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz çiftinden açıklama geldi. Sessizliğini bozan Özlem Öz, "Kendi kendime bir haberle ilgili açıklama yapamam. Tayyar Bey de zaten bugün evde değil 'İşim var' diyerek dışarı çıktı. O yüzden bana 'Bize açıklama yapın, ne oldu?' gibi sorular sormayın." dedi.
Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen hakkında başlatılan inceleme devam ediyor.