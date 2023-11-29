Sessizliğini bozdu: Kendi kendime açıklama yapamam | Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması

Özlem Öz, Instagram hesabından bir video yayınlayarak açıklamalarda bulundu.

Haklarında haberlerin kim tarafından yapıldığını bilmediğini söyleyen Öz, "Yaklaşık 1 aydır bana haberleri atıyorsunuz. Hakkımızda çeşitli haberler yapıldı. Bunların gerçekliği hakkında, kimin ve kim tarafından yapıldığıyla ilgili bilgim yok. Tayyar Bey de zaten bugün evde değil 'İşim var' diyerek dışarı çıktı. O yüzden bana 'Bize açıklama yapın, ne oldu?' gibi sorular sormayın. Daha önce de notere gitmemiz, köye gitmemiz ana sayfalarda haber yapıldı. Asılsız haberler...