Sessizliğini bozdu: Kendi kendime açıklama yapamam | Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması

Haklarında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz çiftinden açıklama geldi. Sessizliğini bozan Özlem Öz, "Kendi kendime bir haberle ilgili açıklama yapamam. Tayyar Bey de zaten bugün evde değil 'İşim var' diyerek dışarı çıktı. O yüzden bana 'Bize açıklama yapın, ne oldu?' gibi sorular sormayın." dedi.

Sessizliğini bozdu: Kendi kendime açıklama yapamam | Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması - 1

Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen hakkında başlatılan inceleme devam ediyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Sessizliğini bozdu: Kendi kendime açıklama yapamam | Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması - 2

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz çifti hakkında yapılan ihbarlar üzerine çalışma yürütüldü.

Sessizliğini bozdu: Kendi kendime açıklama yapamam | Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması - 3

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kurdukları şirket yoluyla çeşitli kremler ve takviye gıdalar da satan Öz çifti, sağlık beyanından 340 bin lira para cezasına çarptırılmışlardı.

Sessizliğini bozdu: Kendi kendime açıklama yapamam | Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması - 4

Soruşturmanın ardından takipçilerinden gelen sorulara isyan eden Özlem Öz, konuyla ilgili bilgisinin olmadığını evinde çocuklarıyla zaman geçirdiğini söyledi.

Sessizliğini bozdu: Kendi kendime açıklama yapamam | Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması - 5

Özlem Öz, Instagram hesabından bir video yayınlayarak açıklamalarda bulundu.

Haklarında haberlerin kim tarafından yapıldığını bilmediğini söyleyen Öz, "Yaklaşık 1 aydır bana haberleri atıyorsunuz. Hakkımızda çeşitli haberler yapıldı. Bunların gerçekliği hakkında, kimin ve kim tarafından yapıldığıyla ilgili bilgim yok. Tayyar Bey de zaten bugün evde değil 'İşim var' diyerek dışarı çıktı. O yüzden bana 'Bize açıklama yapın, ne oldu?' gibi sorular sormayın. Daha önce de notere gitmemiz, köye gitmemiz ana sayfalarda haber yapıldı. Asılsız haberler...

Sessizliğini bozdu: Kendi kendime açıklama yapamam | Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması - 6

Ben aslı olan bir şey olduğu zaman da avukatım tarafından size açıklama yapıyorum. Kendi kendime bir haberle ilgili açıklama yapamam. Ben evimdeyim, çocuklarımla birlikteyim" ifadelerini kullandı.

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