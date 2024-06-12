Sevdiği kadınla evlenemedi: Teselliyi 70'lerde buldu!

"GÜZEL ŞEYLERİ DUYMAK MUTLU EDİYOR"

Kombinine dikkat ettiğini söyleyen Memil, şunları kaydetti:



"İnsanlar çok beğeniyorlar. Öyle kötü bir yorum almadım. 'Abi Orhan Gencebay gibisin', "Abi Ferdi'ye benziyorsun', 'Abi çok güzel olmuşsun', 'Tarzın harika', 'Bu ne karizma' gibi tepkiler alıyorum. Güzel şeyleri duymak mutlu ediyor. Fakat bu tarz bir duruş, başkası beğensin diye değil, kendin beğendiğin için yaparsan güzeldir. Aslında bu iş aşk hikayesine dayanmakta. Birini çok sevmiştim, olmayınca bunu bir şekilde dışarıya atmam gerekiyordu ki bana zarar vermesin. Böyle kafamı biraz dağıttım, bana uğraş oldu. Hoşuma gittikçe de üstüne yenilerini ekledim ve böyle ayna karşısında hazırlanıp çıkıyorum."