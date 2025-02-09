Sevgililer Günü gül üreticisinin yüzünü güldürecek: Demeti 800 TL'den başlıyor
Antalya'da 2018 yılından bu yana gül yetiştiriciliği yapan Abdullah Gündüz, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgililer Günü için özel güller üretiyor. Hasadına başlanan güllerin demet fiyatı ise 800-bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.
2 dönümlük bir alanda gül yetiştiren Gündüz'ün serasında, 8 bine yakın gül ağacı bulunuyor. Yılda yaklaşık olarak 16 bin gül üreten Abdullah Gündüz, üretim yaptığı bu gülleri genellikle 20'li demetler halinde satıyor.