Sevgililer Günü hediye önerileri: 14 Şubat Sevgililer Günü için sevgiliye, eşe (kadına - erkeğe) hediye ne alınır?

ERKEĞE SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ FİKİRLERİ

Kişiye Özel Harita veya Şehir Tablosu



Tanıştığınız, ilk buluşmanızı yaptığınız veya en özel anlarınızı yaşadığınız yerin haritasını çerçeveletip hediye edebilirsiniz. Alternatif olarak, ona özel anlamı olan bir şehrin minimal tasarımlı bir tablosunu yaptırabilirsiniz.



Kişiye Özel Deri Cüzdan veya Saat



Üzerine adını veya sizin için özel bir tarihi işletebileceğiniz şık bir deri cüzdan ya da saat, hem kullanışlı hem de anlamlı bir hediye olabilir.



Macera Dolu Deneyim Hediyesi



Birlikte doğa yürüyüşü veya kamp



Arabayla veya motosikletle keşif gezisi



Atış poligonu, karting veya sanal gerçeklik oyunları



Helikopter veya balon turu





