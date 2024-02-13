Sevgililer Günü mesajları (Eşe, sevgiliye gönderilebilecek anlamlı 14 Şubat mesajları)

"Seninle tanışana kadar aşkın ne olduğunu hiç bilmiyordum. Günümüz kutlu olsun."

"Tanıdığım en güzel kadının Sevgililer Günü kutlu olsun. Seni seviyorum ve bizi seviyorum."



"Her aşk şarkısı seninle ilgilidir. "

"Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera kattığın için teşekkür ederim. Seni seviyorum."