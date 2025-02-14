Sevgililer Günü mesajları ve 14 Şubat Sevgililer Günü'ne
özel sözler: Hediye yanına Sevgililer Günü notları

Sevgililer Günü mesajları ve 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sözler günün en çok araştırılan konusu oldu. Dünyanın birçok yerinde kutlanan Sevgililer Günü'nde, çiftler sevdiklerine anlamlı hediyeler vererek ve duygusal anlar paylaşarak aşklarını taçlandırıyor. Bunun yanı sıra, sevgi dolu mesajlar ve etkileyici sözler de büyük ilgi görüyor. Biz de bu özel günü daha da anlamlı kılmanız için en güzel ve farklı Sevgililer Günü mesajları ve notlarını sizler için derledik. İşte, sevgilinize veya eşinize gönderebileceğiniz romantik Sevgililer Günü mesajları...

Sevgililer Günü mesajları ve 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sözler: Hediye yanına Sevgililer Günü notları - 1

14 Şubat Sevgililer Günü mesajı paylaşımları başladı. Çiftlerin kutlama yapmaları için bir başka vesile olan olan Sevgililer Günü’nde sevgililer, eşler, birbirlerine romantik sevgililer günü mesajları gönderiyor, hediyeler veriyor. İşte, eşe ve sevgiliye gönderilebilecek anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları...

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Sevgililer Günü mesajları ve 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sözler: Hediye yanına Sevgililer Günü notları - 2

2025 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Seninleyken asla sıkıcı bir an olmuyor. Seninle olduğum her yer evimdir."

"Ve eğer yıldızlar ölürse, sen ve ben kendi ışığımızı kendimiz yaratacağız."

"Her günü seninle bir hediye olarak görüyorum."

Sevgililer Günü mesajları ve 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sözler: Hediye yanına Sevgililer Günü notları - 3

"Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera kattığın için teşekkür ederim. Seni seviyorum."

"En iyi arkadaşıma aşık olduğum için çok şanslıyım."

"Sevmek sadece birbirine bakmak değil, aynı yöne bakmaktır."

"Tanıştığımızda her Sevgililer Günü'nü seninle geçirmek istediğimi biliyordum. "

"Hayatımın aşkıyla geçirdiğim bir Sevgililer Gününe daha ve daha nicelerine."

"Hayallerimin kadınının Sevgililer Günü kutlu olsun."

Sevgililer Günü mesajları ve 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sözler: Hediye yanına Sevgililer Günü notları - 4

"Seninle tanışana kadar aşkın ne olduğunu hiç bilmiyordum. Günümüz kutlu olsun."

"Tanıdığım en güzel kadının Sevgililer Günü kutlu olsun. Seni seviyorum ve bizi seviyorum."

"Her aşk şarkısı seninle ilgilidir. "

Sevgililer Günü mesajları ve 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sözler: Hediye yanına Sevgililer Günü notları - 5

"Bugün olduğum kişi olmamın sebebi sensin. Ailemiz için yaptığınız her şey için teşekkür ederiz."

"Sen benim en iyi arkadaşımsın, ortağımsın ve ruh eşimsin. Seni seviyorum."

"Eşim diyebilecek kadar şanslı olduğum en muhteşem kadının Sevgililer Günü kutlu olsun."

Sevgililer Günü mesajları ve 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sözler: Hediye yanına Sevgililer Günü notları - 6

ANLAMLI SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Sadece bugün değil, her gün kalbimde en özel yerdesin. Seninle hayat daha anlamlı, daha güzel ve daha yaşanılır. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin!"

"Hayatıma anlam katan en güzel mucize sensin. Seni her şeyden çok seviyorum!"

"Birlikte gülüp, birlikte ağlamak, her anı seninle paylaşmak… İşte en büyük mutluluk bu! Seninle tamamlanıyorum, sevgilim!"

"Beni ben yapan, hayatıma anlam katan en değerli varlıksın. Her anını seninle paylaşmak, senin yanında yaşlanmak en büyük dileğim. Gözlerinin içine baktığımda, kalbimde aşkın en saf halini hissediyorum. Seni tarifsiz seviyorum!"

Sevgililer Günü mesajları ve 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sözler: Hediye yanına Sevgililer Günü notları - 7

SEVGİLİLER GÜNÜ NOTLARI

"Seninle her gün Sevgililer Günü… Varlığın hayatımı aydınlatan en güzel ışık. Seni sonsuz seviyorum!"

"Sen benim en güzel hikâyemsin. Seni çok seviyorum!"

"Seninle her an bir mucize gibi… Kalbimin en güzel köşesinde, en özel yerdesin. Seni her geçen gün daha çok seviyorum!"

"Aşk, senin adınla anlam buluyor. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin!"

"Seni sevmek bedavaydı ama sevgilim… Şimdi tüm maaşımı çiçeklere, çikolataya yatırıyorum! Ama her kuruşuna değer.

Sevgililer Günü mesajları ve 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sözler: Hediye yanına Sevgililer Günü notları - 8

14 ŞUBAT ROMANTİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Seninle her günüm Sevgililer Günü gibi… Kalbimin en güzel köşesi, hayatımın en anlamlı parçasısın. Seni her şeyden çok seviyorum!"

"Seninle her şey daha güzel, her an daha anlamlı… Gülüşün içimi ısıtan en güzel güneş. Seni sonsuz seviyorum!"

"Bu mesaj, dünyanın en harika sevgilisine gönderilmiştir. Eğer aldıysan, bil ki çok şanslısın! Ama ben senden daha şanslıyım!

"Yanında olduğum her an, dünyanın en mutlu insanıyım. Varlığın en güzel hediye. Seni sonsuza kadar seveceğim!"

"Aşkımız o kadar güçlü ki, telefonum bile aşktan ısınıyor şu an!"

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