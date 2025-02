14 ŞUBAT ROMANTİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Seninle her günüm Sevgililer Günü gibi… Kalbimin en güzel köşesi, hayatımın en anlamlı parçasısın. Seni her şeyden çok seviyorum!"



"Seninle her şey daha güzel, her an daha anlamlı… Gülüşün içimi ısıtan en güzel güneş. Seni sonsuz seviyorum!"



"Bu mesaj, dünyanın en harika sevgilisine gönderilmiştir. Eğer aldıysan, bil ki çok şanslısın! Ama ben senden daha şanslıyım!



"Yanında olduğum her an, dünyanın en mutlu insanıyım. Varlığın en güzel hediye. Seni sonsuza kadar seveceğim!"



"Aşkımız o kadar güçlü ki, telefonum bile aşktan ısınıyor şu an!"