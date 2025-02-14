Sevgililer Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? Sevgililer Günü'nün tarihçesi

Aşkın ve romantizmin en özel günü olan Sevgililer Günü nihayet geldi! Dünyanın birçok yerinde kutlanan bu özel günde, çiftler sevdiklerine anlamlı hediyeler vererek ve duygusal anlar paylaşarak aşklarını taçlandırıyor. Peki, Sevgililer Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? Sevgililer Günü'nün tarihçesiyle ilgili bilgiler haberimizde...

Sevgililer Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? Sevgililer Günü'nün tarihçesi - 1

Sevgililer Günü’nün kökeni tam olarak kesin olmasa da, genellikle Aziz Valentine (Aziz Valens) ile ilişkilendirilir ve Roma dönemine kadar uzanır. İşte bu günün nasıl ortaya çıktığına dair en yaygın kabul gören hikâyeler:

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Sevgililer Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? Sevgililer Günü'nün tarihçesi - 2

Aziz Valentine Efsanesi

3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, askerlerin evlenmesini yasaklamıştı çünkü bekâr erkeklerin daha iyi savaşçılar olduğuna inanıyordu. Ancak Aziz Valentine, gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Bunu öğrenen imparator, onu hapse attı ve 14 Şubat 269’da idam ettirdi.

Bazı anlatılara göre, Aziz Valentine hapisteyken gardiyanın kızına aşık oldu ve ona "Senin Valentine’in" yazılı bir mektup bıraktı. İşte bu yüzden Sevgililer Günü'nde "Valentine" kelimesi kullanılıyor.

Sevgililer Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? Sevgililer Günü'nün tarihçesi - 3

Lupercalia Festivali (Pagan Kökenler)

Sevgililer Günü’nün kökeni, eski Roma'daki Lupercalia adlı bir festivalle de bağlantılı olabilir. 13-15 Şubat arasında kutlanan bu festival, doğurganlık ve aşkı simgeliyordu. Erkekler, kadınların isimlerini bir kavanoza atar ve rastgele eşleşerek çift olurlardı.

Sevgililer Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? Sevgililer Günü'nün tarihçesi - 4

Hristiyanlık yayılınca, bu pagan geleneği yasaklandı ve Papa Gelasius I, 496 yılında 14 Şubat’ı Aziz Valentine Günü olarak ilan etti. Zamanla bu gün, aşkın ve romantizmin kutlandığı bir güne dönüştü.

Sevgililer Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? Sevgililer Günü'nün tarihçesi - 5

SEVGİLİLER GÜNÜ MODERNLEŞMESİ

Orta Çağ'da Sevgililer Günü romantik bir gün olarak kabul edilmeye başlandı. İlk Sevgililer Günü şiiri, 14. yüzyılda Geoffrey Chaucer tarafından yazıldı. 19. yüzyılda ise ticari kartlar ve hediyeler popüler hale geldi.

Günümüzde dünya çapında milyonlarca insan çiçekler, çikolatalar, kartlar ve romantik yemeklerle bu günü kutluyor.

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