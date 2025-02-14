Sevgililer Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? Sevgililer Günü'nün tarihçesi
Aşkın ve romantizmin en özel günü olan Sevgililer Günü nihayet geldi! Dünyanın birçok yerinde kutlanan bu özel günde, çiftler sevdiklerine anlamlı hediyeler vererek ve duygusal anlar paylaşarak aşklarını taçlandırıyor. Peki, Sevgililer Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? Sevgililer Günü'nün tarihçesiyle ilgili bilgiler haberimizde...
Sevgililer Günü’nün kökeni tam olarak kesin olmasa da, genellikle Aziz Valentine (Aziz Valens) ile ilişkilendirilir ve Roma dönemine kadar uzanır. İşte bu günün nasıl ortaya çıktığına dair en yaygın kabul gören hikâyeler: