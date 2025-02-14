Sevgililer Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? Sevgililer Günü'nün tarihçesi

Aziz Valentine Efsanesi

3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, askerlerin evlenmesini yasaklamıştı çünkü bekâr erkeklerin daha iyi savaşçılar olduğuna inanıyordu. Ancak Aziz Valentine, gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Bunu öğrenen imparator, onu hapse attı ve 14 Şubat 269’da idam ettirdi.



Bazı anlatılara göre, Aziz Valentine hapisteyken gardiyanın kızına aşık oldu ve ona "Senin Valentine’in" yazılı bir mektup bıraktı. İşte bu yüzden Sevgililer Günü'nde "Valentine" kelimesi kullanılıyor.