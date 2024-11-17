Sevgililer Günü ne zaman? 2025 Sevgililer Günü tarihi
Gelecek yılın Sevgililer Günü hakkında araştırmalar aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Sevgililer Günü planını şimdiden yapmak isteyen pek çok çift, 2025 Sevgililer Günü'nün kutlanacağı tarih hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 2025 Sevgililer Günü ne zaman?
Yılın en romantik günü olan Sevgililer Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaya devam edecek. Her yıl Şubat ayında kutlanan Sevgililer Günü'nde milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar yapacak. İşte, 2025 Sevgililer Günü tarihi...