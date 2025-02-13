Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün? 2025 Sevgililer Günü tarihi

Evrensel günlerden biri olan Sevgililer Günü için hazırlıklar sürüyor. Orta Çağ'da Sevgililer Günü romantik aşk ile özdeşleşirken; 19. yüzyılda ticari kartlar ve hediyeler popüler hale geldi. Günümüzde çiçekler, çikolatalar ve romantik mesajlar içeren küresel bir kutlama haline dönüştü. Peki, Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün? 2025 Sevgililer Günü tarihi

Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün? 2025 Sevgililer Günü tarihi - 1

Sevgililer Günü planını şimdiden yapmak isteyen pek çok çift, 2025 Sevgililer Günü'nün kutlanacağı tarih hakkında sorgulama yapıyor. Sevgililer Günü'nde milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar yapacak.

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Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün? 2025 Sevgililer Günü tarihi - 2

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHİ

Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat'ta dünya genelinde kutlanan ve çiftlerin birbirlerine olan sevgilerini ifade ettikleri özel bir gündür. Bu yıl, 14 Şubat 2025 Cuma gününe denk geliyor.

Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün? 2025 Sevgililer Günü tarihi - 3

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer Günü'nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır ve Valentine isimli bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak da bilinir.

Sevgililer günü kartları 1500'lerde ortaya çıktı ve 1700'lerin sonlarına doğru ticari olarak basılan kartlar kullanılmaya başlandı. İlk ticari sevgililer günü kartlarıBirleşik Devletler 1800'lerin ortalarında basıldı. 

Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün? 2025 Sevgililer Günü tarihi - 4

Ayrıca, Sevgililer Günü'nde çiftler, baş başa vakit geçirmek için çeşitli etkinlikler planlamakta ve birbirlerine olan sevgilerini farklı şekillerde ifade etmektedir.


Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün? 2025 Sevgililer Günü tarihi - 5

Sevgililer Günü, çiftlerin birbirlerine olan sevgilerini ifade ettikleri ve ilişkilerini güçlendirdikleri anlamlı bir gün olarak kutlanmaya devam etmektedir.

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