Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün? 2025 Sevgililer Günü tarihi
Evrensel günlerden biri olan Sevgililer Günü için hazırlıklar sürüyor. Orta Çağ'da Sevgililer Günü romantik aşk ile özdeşleşirken; 19. yüzyılda ticari kartlar ve hediyeler popüler hale geldi. Günümüzde çiçekler, çikolatalar ve romantik mesajlar içeren küresel bir kutlama haline dönüştü. Peki, Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün? 2025 Sevgililer Günü tarihi
Sevgililer Günü planını şimdiden yapmak isteyen pek çok çift, 2025 Sevgililer Günü'nün kutlanacağı tarih hakkında sorgulama yapıyor. Sevgililer Günü'nde milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar yapacak.