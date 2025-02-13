Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün? 2025 Sevgililer Günü tarihi

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer Günü'nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır ve Valentine isimli bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak da bilinir.

Sevgililer günü kartları 1500'lerde ortaya çıktı ve 1700'lerin sonlarına doğru ticari olarak basılan kartlar kullanılmaya başlandı. İlk ticari sevgililer günü kartlarıBirleşik Devletler 1800'lerin ortalarında basıldı.