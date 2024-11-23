Sevgililerin ölümü yasak aşk cinayeti mi? Onlarca çekiç darbesine rastlanıldı
Niğde'nin Bor ilçesinde haber alınamayan iki gün sonra kiraladıkları dairede cesetleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İkisi de evli olan Özkan ile Yalçın’ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yalçın'ın kocası şüpheli olarak gözaltına alındı.
Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı.