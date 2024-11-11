Sevgilisine dehşeti yaşatmıştı: Anestezi doktoru evinde ölü bulundu

Elazığ'da 2 yıl önce kız arkadaşını dövüp 5 yerinden bıçaklayan anestezi doktoru Sinan Bulut, evinde ölü bulundu. İlk incelemede Bulut'un yanında bulunan anestezi ilacının boş olduğu görüldü.

Sevgilisine dehşeti yaşatmıştı: Anestezi doktoru evinde ölü bulundu - 1

Elazığ'da anestezi doktoru Sinan Bulut (36) yanında boş anestezi ilacıyla evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi Kenar Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmeyen anestezi doktoru Sinan Bulut’un mesai arkadaşları kendisine ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

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Sevgilisine dehşeti yaşatmıştı: Anestezi doktoru evinde ölü bulundu - 2

Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Bulut’u hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sinan Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Sevgilisine dehşeti yaşatmıştı: Anestezi doktoru evinde ölü bulundu - 3

İlk incelemede Bulut’un yanında bulunan anestezi ilacının boş olduğu görüldü.

Sevgilisine dehşeti yaşatmıştı: Anestezi doktoru evinde ölü bulundu - 4

Sinan Bulut’un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

Sevgilisine dehşeti yaşatmıştı: Anestezi doktoru evinde ölü bulundu - 5

2 YIL ÖNCE KIZ ARKADAŞINI BIÇAKLAMIŞTI

2 yıl önce kız arkadaşı Dilan Tali'yi (26) dövüp 5 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Sinan Bulut, kadının şikayetini geri çekmesi üzerine serbest bırakılmıştı.

Sevgilisine dehşeti yaşatmıştı: Anestezi doktoru evinde ölü bulundu - 6

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sevgilisine dehşeti yaşatmıştı: Anestezi doktoru evinde ölü bulundu - 7
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