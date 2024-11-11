Sevgilisine dehşeti yaşatmıştı: Anestezi doktoru evinde ölü bulundu
Elazığ'da 2 yıl önce kız arkadaşını dövüp 5 yerinden bıçaklayan anestezi doktoru Sinan Bulut, evinde ölü bulundu. İlk incelemede Bulut'un yanında bulunan anestezi ilacının boş olduğu görüldü.
Elazığ'da anestezi doktoru Sinan Bulut (36) yanında boş anestezi ilacıyla evinde ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi Kenar Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmeyen anestezi doktoru Sinan Bulut’un mesai arkadaşları kendisine ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.