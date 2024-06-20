Sevgilisine saldırdı, üstünü paramparça etti! “Sanki başka kadın yok, bu ne ya”

İstanbul Karaköy'de bir kadın kendisini aldattığını iddia ettiği sevgilisine saldırdı. Sokak ortasında yaşanan olayı çevredeki vatandaşlar film izler gibi izledi. Vatandaşlardan biri, “sanki başka kadın yok, bu ne ya” diyerek tepki gösterdi.

Sevgilisine saldırdı, üstünü paramparça etti! “Sanki başka kadın yok, bu ne ya” - 1

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Sevgilisine saldırdı, üstünü paramparça etti! “Sanki başka kadın yok, bu ne ya” - 2

Karaköy'de bir kadın kendisini aldattığını iddia ettiği sevgilisine saldırıp üstünü paramparça etti.

Sevgilisine saldırdı, üstünü paramparça etti! “Sanki başka kadın yok, bu ne ya” - 3

Sokak ortasında yaşanan kavga kameralara yansırken, olanı biteni film izler gibi izleyen vatandaşlardan biri, “sanki başka kadın yok, bu ne ya” diyerek tepki gösterdi.

Sevgilisine saldırdı, üstünü paramparça etti! “Sanki başka kadın yok, bu ne ya” - 4

Beyoğlu Karaköy'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi.

Sevgilisine saldırdı, üstünü paramparça etti! “Sanki başka kadın yok, bu ne ya” - 5

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Sevgilisine saldırdı, üstünü paramparça etti! “Sanki başka kadın yok, bu ne ya” - 6

Tartışmada kendini kaybeden kadın, erkek arkadaşının üstünü ve başını yırtarak parçaladı.

Sevgilisine saldırdı, üstünü paramparça etti! “Sanki başka kadın yok, bu ne ya” - 7

Dakikalarca sokakta kavga eden çift ardından bir sokağa girip gözden kayboldu.

Sevgilisine saldırdı, üstünü paramparça etti! “Sanki başka kadın yok, bu ne ya” - 8

Kavga esnasında bir vatandaş, “sanki başka kadın yok, bu ne ya” diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Sevgilisine saldırdı, üstünü paramparça etti! “Sanki başka kadın yok, bu ne ya” - 9
Sevgilisine saldırdı, üstünü paramparça etti! “Sanki başka kadın yok, bu ne ya” - 10
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