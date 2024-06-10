Sevgilisini istemeyen babasını öldürdü: Cenazede "Babamı kim neden öldürdü" diye gözyaşı döküp taziyeleri kabul etti
Bursa'da bir kişi, kız arkadaşı ile evlenmesine karşı çıktığı için tartıştığı babasını öldürdü. Cesedi bulununca gözyaşı dökerek taziyeleri kabul eden şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde eşinden ayrıldıktan sonra çalıştığı apartmanın bodrum katında kalan 2 çocuk babası Mustafa Demirel'in oğlu H.D., 3 gün haber alamayınca kardeşi Hakan Demirel ile gittiği evde babasının cansız bedeni ile karşılaştı.
Demirel'in tüfekle sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi.