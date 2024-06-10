Sevgilisini istemeyen babasını öldürdü: Cenazede "Babamı kim neden öldürdü" diye gözyaşı döküp taziyeleri kabul etti

"HABERİM YOKMUŞ GİBİ CESEDİNİ BULDUM"

Ancak daha sonra suçunu itiraf eden Demirel, babasını kaldığı odasında tüfekle öldürdüğünü belirtti.

Demirel, ifadesinde, şunları söyledi:

"Uzun süredir konuştuğum kız arkadaşım var. Kendisini çok seviyorum. Her gün saatlerce konuşuyoruz. Bir hafta önce çalıştığım fabrikadan ayrıldım. İşsizdim. Olay günü babamın yanına gittim. Sohbet ettik. Konu, kız arkadaşımdan açılınca ona evlenmek istediğimi söyledim. Babam da küfrettiği kız arkadaşıma hakaretler yağdırıp, 'Ondan sana hayır gelmez. Evlenmeyeceksin' diyerek son sözünü söyledi. Bunun üzerine aramızda kavga çıktı. Yan taraftan aldığım babama ait tüfek ile kendisine rastgele ateş ettim. Sonra da kredi kartlarını alıp, olay yerinden ayrıldım. Cinayeti işlediğim belli olmasın diye olaydan 30-40 dakika sonra cep telefonuna mesaj gönderdim. 3 gün sonra da 'Babamdan haber alamıyorum' diyerek kardeşimle kaldığı yere gittim. Haberim yokmuş gibi cesedini buldum."