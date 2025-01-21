Sevgilisiyle buluşacaktı, bıçaklanarak yakıldı: "Ruhani şeyler gördüm"

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanda bıçaklanmış ve bir kısmı yanmış halde cesedi bulunan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık’ın gözaltına alınan arkadaşı Ö.Ö. "Ruhani şeyler gördüğüm için onu bıçaklayıp, yaktım." diyerek suçunu itiraf etti. Katilin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Sevgilisiyle buluşacaktı, bıçaklanarak yakıldı: "Ruhani şeyler gördüm" - 1

İznik’in kırsal Tacir Mahallesi'nde oturan Mehmet Karabıyık, dün sabah saatlerinde yakınlarına “Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek evinden ayrıldı.

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Sevgilisiyle buluşacaktı, bıçaklanarak yakıldı: "Ruhani şeyler gördüm" - 2

Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı.

Sevgilisiyle buluşacaktı, bıçaklanarak yakıldı: "Ruhani şeyler gördüm" - 3

Ekipler, Mehmet Karabıyık'ın, kırsal Aydınlar Mahallesi’nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedenini buldu.

Sevgilisiyle buluşacaktı, bıçaklanarak yakıldı: "Ruhani şeyler gördüm" - 4

İncelemede, Karabıyık'ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürüldüğü tespit edildi.

Sevgilisiyle buluşacaktı, bıçaklanarak yakıldı: "Ruhani şeyler gördüm" - 5

Karabıyık’ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Sevgilisiyle buluşacaktı, bıçaklanarak yakıldı: "Ruhani şeyler gördüm" - 6

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Karabıyık'ın cep telefonu görüşmelerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Sevgilisiyle buluşacaktı, bıçaklanarak yakıldı: "Ruhani şeyler gördüm" - 7

KATİL ARKADAŞI ÇIKTI

Ekipler, Karabıyık'ın arkadaşı olan ve psikolojik problemleri bulunduğu iddia edilen Ö.Ö.'yü gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf edip, cinayette kullandığı bıçağı teslim eden şüphelinin, “Ruhani şeyler gördüm. O yüzden Mehmet'i önce çeşitli yerlerinden bıçakladım, ardından da yaktım” dediği öğrenildi. 

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