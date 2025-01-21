Sevgilisiyle buluşacaktı, bıçaklanarak yakıldı: "Ruhani şeyler gördüm"
Bursa'nın İznik ilçesinde ormanda bıçaklanmış ve bir kısmı yanmış halde cesedi bulunan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık’ın gözaltına alınan arkadaşı Ö.Ö. "Ruhani şeyler gördüğüm için onu bıçaklayıp, yaktım." diyerek suçunu itiraf etti. Katilin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
İznik’in kırsal Tacir Mahallesi'nde oturan Mehmet Karabıyık, dün sabah saatlerinde yakınlarına “Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek evinden ayrıldı.