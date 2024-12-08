Sevgilisiyle otelde kalmak istedi, yer bulamayınca telefonu çalıp gitti: 63 suçtan sabıkalı çıktı!

EVİNE GİRDİĞİ KADINLA ARBEDE YAŞADI

Şüphelinin hırsızlık görüntüleri de ortaya çıktı.

Bir binanın alt katındaki eve girmeye çalışan şüphelinin, evdeki kadın tarafından fark edilince kaçmaya çalıştığı ve kadınla arasında yaşanan arbede de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bir diğer olayda ise eve giren şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.