Sevgilisiyle otelde kalmak istedi, yer bulamayınca telefonu çalıp gitti: 63 suçtan sabıkalı çıktı!
İstanbul Beyoğlu'nda şüpheli kadın, sevgilisiyle geldiği otelde yer bulamayınca önce çalışanla tartışıp ardından da resepsiyondaki cep telefonunu çaldı. 63 suç kaydı, 25 olaydan aranması ve 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan şüpheli çiğ köftecide yakalandı.
Taksim Kocatepe Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında sevgilisiyle otele gelen kadın, "Toprağım boş yerin var mı?" diyerek çalışandan oda istedi.