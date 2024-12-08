Sevgilisiyle otelde kalmak istedi, yer bulamayınca telefonu çalıp gitti: 63 suçtan sabıkalı çıktı!

İstanbul Beyoğlu'nda şüpheli kadın, sevgilisiyle geldiği otelde yer bulamayınca önce çalışanla tartışıp ardından da resepsiyondaki cep telefonunu çaldı. 63 suç kaydı, 25 olaydan aranması ve 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan şüpheli çiğ köftecide yakalandı.

Sevgilisiyle otelde kalmak istedi, yer bulamayınca telefonu çalıp gitti: 63 suçtan sabıkalı çıktı! - 1

Taksim Kocatepe Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında sevgilisiyle otele gelen kadın, "Toprağım boş yerin var mı?" diyerek çalışandan oda istedi.

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Sevgilisiyle otelde kalmak istedi, yer bulamayınca telefonu çalıp gitti: 63 suçtan sabıkalı çıktı! - 2

Boş oda olmadığını duyan kadın ardından resepsiyondaki masada duran cep telefonuna yöneldi. İlk hamlesinde telefonu alamayan kadın bir süre dışarıya çıktı.

Birkaç dakika sonra çalışanın resepsiyondan ayrıldığını gören kadın, geri dönerek masadaki cep telefonunu çaldı.

Sevgilisiyle otelde kalmak istedi, yer bulamayınca telefonu çalıp gitti: 63 suçtan sabıkalı çıktı! - 3

ÇAĞLAYAN SUÇ ARAŞTIRMA POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Fatih ve Güngören’de hırsızlık olaylarına karışan Arzu Y. (25) olduğunu tespit etti.

Şüpheli Arzu Y.’nin Kağıthane Hürriyet, Çağlayan ve Gürsel Mahallelerinde de birçok olaya karıştığı belirlendi.

Şüphelinin Hürriyet Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaşan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, Arzu Y.’yi çiğ köftecide yakaladı.

Sevgilisiyle otelde kalmak istedi, yer bulamayınca telefonu çalıp gitti: 63 suçtan sabıkalı çıktı! - 4

63 SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİNİN 25 OLAYDAN DA ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Emniyette Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılan Arzu Y.’nin poliste 63 suç kaydı olduğu, 25 olaydan arandığı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Sevgilisiyle otelde kalmak istedi, yer bulamayınca telefonu çalıp gitti: 63 suçtan sabıkalı çıktı! - 5

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Arzu Y., çıkarıldığı mahkemede "Yağma", "Evden hırsızlık", "İş yerinden hırsızlık" ve "Açıktan hırsızlık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevgilisiyle otelde kalmak istedi, yer bulamayınca telefonu çalıp gitti: 63 suçtan sabıkalı çıktı! - 6

EVİNE GİRDİĞİ KADINLA ARBEDE YAŞADI

Şüphelinin hırsızlık görüntüleri de ortaya çıktı.

Bir binanın alt katındaki eve girmeye çalışan şüphelinin, evdeki kadın tarafından fark edilince kaçmaya çalıştığı ve kadınla arasında yaşanan arbede de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bir diğer olayda ise eve giren şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.

Sevgilisiyle otelde kalmak istedi, yer bulamayınca telefonu çalıp gitti: 63 suçtan sabıkalı çıktı! - 7

Şüphelinin Hürriyet Mahallesi’nde üstünü değiştirme amaçlı girdiği bir iş yerinde çalışanların çantalarını karıştırarak cep telefonu çaldığı ve iş yerinden çıkarken çalışan tarafından fark edilerek aralarında arbede yaşandığı ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Sevgilisiyle otelde kalmak istedi, yer bulamayınca telefonu çalıp gitti: 63 suçtan sabıkalı çıktı! - 8
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