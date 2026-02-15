Sevimli kaçaklar açıklandı. 85 bin canlı hayvan kaçırılırken kurtarıldı

2025 yılında sınır kapılarında gerçkeleşen operasyonlarla 85 bin 342 kaçak canlı hayvanın ele geçirildiği, söz konusu kaçak girişimlerin toplam maddi değerinin ise 32 milyon 578 bin 416 lira olarak hesaplandığı ifade edildi.

Operasyonların birçoğunun kara sınır kapılarında gerçekleştirğini belirten ekipler “Operasyonlarda, on binlerce sülük, çeşitli türlerde kuşlar (güvercin, papağan, kanarya, keklik, şahin, gökdoğan), maymun, kaplumbağa, su kaplumbağası, kedi, köpek ve yavru köpekler, sığır ve damızlık gebe düve, balık ve mercan gibi farklı türlerde canlı hayvanlar ele geçirilmiştir.” ifadelerini kullandı.