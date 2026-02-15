Sevimli kaçaklar açıklandı. 85 bin canlı hayvan kaçırılırken kurtarıldı
15.02.2026 11:47
AA
Ticaret Bakanlığı 2025 yılında sınırlarda gerçekleştirdiği çalışmalarda toplam 51 olayda 85 bin 342 kaçak canlı hayvanın ele geçirdi.
85 BİN HAYVAN KAÇIRILIYORDU
2025 yılında sınır kapılarında gerçkeleşen operasyonlarla 85 bin 342 kaçak canlı hayvanın ele geçirildiği, söz konusu kaçak girişimlerin toplam maddi değerinin ise 32 milyon 578 bin 416 lira olarak hesaplandığı ifade edildi.
Operasyonların birçoğunun kara sınır kapılarında gerçekleştirğini belirten ekipler “Operasyonlarda, on binlerce sülük, çeşitli türlerde kuşlar (güvercin, papağan, kanarya, keklik, şahin, gökdoğan), maymun, kaplumbağa, su kaplumbağası, kedi, köpek ve yavru köpekler, sığır ve damızlık gebe düve, balık ve mercan gibi farklı türlerde canlı hayvanlar ele geçirilmiştir.” ifadelerini kullandı.
BAKANLIK HAYVANLARIN BAKIMINI SAĞLIYOR
Yapılan açıklmada hayvanların durumuna da değinildi. Açıklamada hayvanların veteriner sınır kontrol noktalarında görevli Tarım ve Orman Bakanlığı personelince muayene edildiği, düzenlenen raporlar doğrultusunda Bakanlığın ilgili taşra birimlerine teslimatının yapıldığı belirtildi.
El konulan hayvanlar gerek görülmesi halinde tedavi merkezlerinde aksi takdirde uygun görülen hayvanat bahçelerinde konaklatılıyor. Kaçakçılara ize uygun mevzuata göre işlem başlatılıyor.