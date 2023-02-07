Sevinç ve gözyaşı! 24 saat sonra kurtarıldı enkazda eşi ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı

Osmaniye'de yıkılan bir apartmanın enkazında depremin 24. saatinde Deniz Kaya adlı vatandaş kurtarılardı. Aynı enkazda eşi ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı.

Sevinç ve gözyaşı! 24 saat sonra kurtarıldı enkazda eşi ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı - 1

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından Osmaniye'de onlarca yapı enkaza dönüştü.

Sevinç ve gözyaşı! 24 saat sonra kurtarıldı enkazda eşi ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı - 2

Metin Tamer Sitesinde enkaza dönen yapıda çalışmalarını sürdüren ekipler saat 23.00 sıralarında enkaz altından ses aldı.

Sevinç ve gözyaşı! 24 saat sonra kurtarıldı enkazda eşi ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı - 3

AFAD, JAK, UMKE ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından Deniz Kaya kurtarıldı.

Sevinç ve gözyaşı! 24 saat sonra kurtarıldı enkazda eşi ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı - 4

Depremin 24. saatinde kurtarılan Deniz Kaya adeta umut oldu.

Sevinç ve gözyaşı! 24 saat sonra kurtarıldı enkazda eşi ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı - 5

Enkazdan çıkarılan Deniz Kaya, yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak aynı enkazda bulunan eşi Burak Kaya ve 1,5 yaşındaki kız çocukları olan Ekin Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Sevinç ve gözyaşı! 24 saat sonra kurtarıldı enkazda eşi ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı - 6

Deniz Kaya'nın ardından Ekin'in cansız bedenine ulaşan ekiplerin ağlayarak birbirilerine sarılması dikkatlerden kaçmadı.

Sevinç ve gözyaşı! 24 saat sonra kurtarıldı enkazda eşi ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı - 7

Deniz'in kurtuluşu herkesi sevindirirken, ailenin diğer üyelerinden gelen haber üzüntüye neden oldu. 

Sevinç ve gözyaşı! 24 saat sonra kurtarıldı enkazda eşi ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı - 8
Sevinç ve gözyaşı! 24 saat sonra kurtarıldı enkazda eşi ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı - 9
Sevinç ve gözyaşı! 24 saat sonra kurtarıldı enkazda eşi ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı - 10

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