Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur?
Şevval orucunun, Ramazan orucunu tutmuş olanlar için geçerli olduğunu unutmamak gerekir. Ramazan orucunu tutmayan bir kişi, Şevval orucunu tutamaz. Peki, Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur?
Sözlükte "yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak" anlamlarındaki şevl kökünden türeyen şevvâl kelimesi kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır.
ŞEVVAL ORUCUNUN ZAMANI VE SÜRESİ NEDİR?
Hadiste Şevval ayında ve altı gün olarak geçmektedir. Ramazan bayramının birinci günü olan şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır.