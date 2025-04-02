Şevval orucu nedir? Şevval orucu ne zaman tutulur?
Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur.Peki, Şevval orucu nedir? Şevval orucu ne zaman tutulur?
Sözlükte "yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak" anlamlarındaki şevl kökünden türeyen şevvâl kelimesi kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır.
ŞEVVAL ORUCUNUN ZAMANI VE SÜRESİ NEDİR?
Hadiste Şevval ayında ve altı gün olarak geçmektedir. Ramazan bayramının birinci günü olan şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır.