Seyahat izin belgesi almak isteyenler kaymakamlıklara akın etti

Corona virüs ile mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma dönemini şehir dışında geçirmek isteyenler, seyahat izin belgesi almak için kaymakamlıklara akın etti. Kaymakamlık önlerinde uzun kuyruklar oluşurken zaman zaman sosyal mesafeye uymayan vatandaşları, polisler uyardı.

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İHA - DHA 28.04.2021 - 15:42

Corona virüs ile mücadele kapsamında tam kapanma kararının ardından 17 günlük kısıtlamayı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar kaymakamlıkların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yoldan geçen vatandaşlar ise bu duruma tepki göstererek, "Buradan memleketlerine giderek orada da bulaştıracaklar” dedi.

Seyahat İzin Belgesi almak isteyenler öncelikle e-Devlet ya da Alo 199 Hattı’na yönlendiriliyor. Bu adreslerden izin alamayanların başvuru işlemleri ise, kaymakamlıklardan yapılıyor.

“MUAFİYET BELGESİ ALMAYA GELDİM” Kaymakamlık önünde sırada bekleyen Deniz Büyüktaş “Ben otopark faaliyeti sürdürüyorum. Pandemi hastanelerinde sağlık çalışanlarım var. Avukat müşterilerim var. Mecburen bunların gidip gelmesi için ben de işyerimi açık tutmak zorundayım. O yüzden evraklarımla muafiyet belgesi almaya geldim” dedi.

Bodrum’a hasta götüreceğini söyleyen Turgut Kurt “da "Yol izni için geldim. Bodrum’a gideceğim. 65 yaş üstü insan var. Burada hastaydı. Onları Bodrum’a götüreceğim. Orada beyin cerrahi doktoru var. Ona gidecekler. İzin verecekler mi bilmiyorum” diye konuştu.

"SABAH 9'DAN BERİ BURADAYIM" 17 günlük tam kapanmayı memleketi Muş’ta geçirmek için kuyruğu giren Tuncer Yiğit, "Şehirler arası yolculuk için geldim. Fakat izin vermeyecekler sanırım. Ayın 30’unda bilet aldım fakat yandı. Muş'a gideceğim. Biletim var ama nasıl olacak bilmiyoruz, bekliyoruz. Saat sabah 9’dan beri buradayım” diye konuştu.

Sırayı görüp tepki gösteren bir vatandaş ise, ”Ben sırada değilim memleketime de gitmiyorum. Niye gitmiyorum? Çünkü memleketteki insanlarımı da düşünüyorum. Oradaki insanlara da bulaşmasın herkes yerli yerinde kalması gerekir. 17 gün izin diye herkes gidecek. Köylerde kendi aralarında gidip geliyorlar. Orada da buluşacak insanlara ve kapanma bir işe yaramayacak” ifadelerini kullandı.