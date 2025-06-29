Seyahatsever 2025 başvurularında son durum: Seyahatsever 2025 başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlere yönelik olarak hayata geçirilen Seyahatsever Projesi, her yıl olduğu gibi 2025 yaz döneminde de gençlerin merakla beklediği programlar arasında yer alıyor. Proje kapsamında, 18-30 yaş arası gençler Türkiye’nin farklı illerindeki KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanabiliyor. Peki, 2025 Seyahatsever başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru süreci nasıl ilerliyor ve kimler bu imkândan faydalanabiliyor?

Seyahatsever 2025 başvurularında son durum: Seyahatsever 2025 başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlere yönelik projeleri arasında öne çıkan Seyahatsever, 18-30 yaş aralığındaki gençlere yaz aylarında ücretsiz konaklama imkânı sunarak kültürel ve sosyal gezilere teşvik ediyor. KYK yurtlarının belirli tarihler arasında kapılarını açtığı bu proje sayesinde, gençler Türkiye'nin farklı şehirlerini düşük maliyetle keşfetme şansı buluyor. Özellikle yaz tatilinde yeni yerler görmek isteyenler için büyük kolaylık sağlayan bu uygulama, her yıl binlerce gencin ilgisini çekiyor. Peki, Seyahatsever 2025 başvuruları ne zaman başlayacak? Programa katılmak isteyen gençler başvuru işlemlerini nasıl gerçekleştirebilir?

TÜRKİYE HABERLERİ

Seyahatsever 2025 başvurularında son durum: Seyahatsever 2025 başvuruları ne zaman başlayacak? - 2

GÖZLER SEYAHATSEVER 2025 BAŞVURU TARİHİNDE

Seyahatsever 2025 başvuru tarihleri henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2024 yılında yaptığı açıklamalara göre başvurular 8 Temmuz – 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında kabul edilmişti. Bu doğrultuda, 2025 başvurularının da temmuz ayında başlaması öngörülüyor.

Seyahatsever 2025 başvurularında son durum: Seyahatsever 2025 başvuruları ne zaman başlayacak? - 3

SEYAHATSEVER PROJESİNE ÖĞRENCİ OLMAYANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Seyahatsever Projesi gençlerin seyahat ederek kültürel zenginlik kazanmalarını ve sorumluluk duygularının gelişmesine yönelik faydalar sağlamasını amaçlar.

Seyahatsever 2025 başvurularında son durum: Seyahatsever 2025 başvuruları ne zaman başlayacak? - 4

Bu nedenle Seyahatsever Projesi kapsamında KYK yurtlarında konaklayacak gençlerin 18-30 yaş aralığında olmaları yeterli bir koşuldur. Konaklayacak gençlerin öğrenci olmaları zorunlu DEĞİLDİR. Öğrenci olmayan gençler de Seyahatsever Projesinden yararlanabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER