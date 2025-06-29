Seyahatsever 2025 başvurularında son durum: Seyahatsever 2025 başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlere yönelik projeleri arasında öne çıkan Seyahatsever, 18-30 yaş aralığındaki gençlere yaz aylarında ücretsiz konaklama imkânı sunarak kültürel ve sosyal gezilere teşvik ediyor. KYK yurtlarının belirli tarihler arasında kapılarını açtığı bu proje sayesinde, gençler Türkiye'nin farklı şehirlerini düşük maliyetle keşfetme şansı buluyor. Özellikle yaz tatilinde yeni yerler görmek isteyenler için büyük kolaylık sağlayan bu uygulama, her yıl binlerce gencin ilgisini çekiyor. Peki, Seyahatsever 2025 başvuruları ne zaman başlayacak? Programa katılmak isteyen gençler başvuru işlemlerini nasıl gerçekleştirebilir?