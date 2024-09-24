Şeyda polisi şehit eden saldırgan adli kontrol şartına uymamış
İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Saldırgana ilişkin yeni bilgiler elde edildi. Geçti'nin hakkında 15 kez adli işlem yapıldığı ve 5 adli işlemde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ortaya çıktı. 3 ay süreyle adli kontrol şartı uygulanan ve haftada 2 gün imza vermesi gerektiği öğrenilen zanlının bu durumu ihlal ettiği belirtildi. Polisin bu durumu savcılığa bildirmediği de ifade edildi.
Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden Yunus Emre Geçti, 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı hayattan kopardı.