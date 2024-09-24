Şeyda polisi şehit eden saldırgan adli kontrol şartına uymamış

İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Saldırgana ilişkin yeni bilgiler elde edildi. Geçti'nin hakkında 15 kez adli işlem yapıldığı ve 5 adli işlemde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ortaya çıktı. 3 ay süreyle adli kontrol şartı uygulanan ve haftada 2 gün imza vermesi gerektiği öğrenilen zanlının bu durumu ihlal ettiği belirtildi. Polisin bu durumu savcılığa bildirmediği de ifade edildi.

Şeyda polisi şehit eden saldırgan adli kontrol şartına uymamış - 1

Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden Yunus Emre Geçti, 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı hayattan kopardı.

Polis Şeyda'yı şehit eden suç makinesi nasıl tutuklanamadı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Şeyda polisi şehit eden saldırgan adli kontrol şartına uymamış - 2

26 SUÇ KAYDI

Zanlının "Kasten yaralama", "Gasp'", "Cinsel taciz", "Yağma", "Mala zarar verme", "Çocuğa cinsel istismar'" gibi suçlardan poliste 26 kaydı olduğu öğrenildi.

Şeyda polisin katilinin fotoğraf albümü: Lüks otomobiller, uzun namlulu silahlar…

Şeyda polisi şehit eden saldırgan adli kontrol şartına uymamış - 3

NTV'nin Adalet Bakanlığı kaynaklarından öğrendiği bilgiye göre, saldırganın hakkında 15 kez adli işlem yapıldığı ve 5 adli işlemde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ortaya çıktı.

Şeyda polisi şehit eden saldırgan adli kontrol şartına uymamış - 4

Zanlının bir dosyasında hükmün açıkmasının geri bırakıldığı da ifade edilirken devam eden 5 dava dosyası olduğu öğrenildi.

Şeyda polisi şehit eden saldırgan adli kontrol şartına uymamış - 5

"Kasten Yaralama" suçundan Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, 3 ay süreyle adli kontrol şartı kararı verdiği ve haftada iki gün olan pazartesi ve çarşamba günlerinde imza vermek için karakola gitmesi gerektiği gereken zanlının ihlal gerçekleştirdiği ifade edildi.

Şeyda polisi şehit eden saldırgan adli kontrol şartına uymamış - 6

Adalet Bakanlığı yetkilileri, imza verme şartının yerine getirilmediğini polisin savcılığa bildirmediği dile getirdi. Yetkililer, bu durumun savcılığa bildirilmesi durumunda adli kontrol şartının kaldırılacağına ve saldırgana hapis cezası verileceğine yönelik bir bir karar çıkacağını ifade ettiler.

Şeyda polisi şehit eden saldırgan adli kontrol şartına uymamış - 7

NE OLMUŞTU?

Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'nin, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı.

Şeyda polisi şehit eden saldırgan adli kontrol şartına uymamış - 8

Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.

Şeyda polisi şehit eden saldırgan adli kontrol şartına uymamış - 9

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şeyda polisi şehit eden saldırgan adli kontrol şartına uymamış - 10

Saldırgan tutuklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER