Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin silahlı fotoğraflarının olması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden zanlı Yunus Emre Geçti’nin kuzeni K.G. olduğu tespit edildi.