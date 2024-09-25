Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
İstanbul polisi, sosyal medyada silahlı fotoğraflar paylaşan bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin, Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin kuzeni K.G. olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen K.G. isimli şüpheli tutuklandı.
Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden şüphelinin kuzeni sosyal medyada silahlarla fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.