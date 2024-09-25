Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı

İstanbul polisi, sosyal medyada silahlı fotoğraflar paylaşan bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin, Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin kuzeni K.G. olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen K.G. isimli şüpheli tutuklandı.

Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı - 1

Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden şüphelinin kuzeni sosyal medyada silahlarla fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı - 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin silahlı fotoğraflarının olması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden zanlı Yunus Emre Geçti’nin kuzeni K.G. olduğu tespit edildi.
Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı - 3

Şüphelinin Ataşehir Mahallesi’nde bulunan ikametinde olduğunu belirleyen ekipler K.G.’yi gözaltına aldı.

Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı - 4

Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

K.G. Savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, halk arasında korku ve panik yaratma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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