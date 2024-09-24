Şeyda polisin acılı eşinden duygusal veda
İstanbul’da şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz’ın kendisi gibi polis memuru olan eşi Semih Yılmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar eşine veda etti. Acılı eş, “Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim. Seni ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim.” ifadelerini kullandı.
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, iki gün önce yaşanan olayda, emniyet güçleri tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra, karakoldan firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Aranan ve 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu’da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi, çıkan arbedede, polis memurunun silahını alıp etrafa ve polis memurlarına ateş açtı.
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