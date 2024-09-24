Şeyda polisin acılı eşinden duygusal veda

İstanbul’da şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz’ın kendisi gibi polis memuru olan eşi Semih Yılmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar eşine veda etti. Acılı eş, “Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim. Seni ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim.” ifadelerini kullandı.

Şeyda polisin acılı eşinden duygusal veda - 1

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, iki gün önce yaşanan olayda, emniyet güçleri tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra, karakoldan firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Aranan ve 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu’da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi, çıkan arbedede, polis memurunun silahını alıp etrafa ve polis memurlarına ateş açtı.

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Şeyda polisi şehit eden saldırgan adli kontrol şartına uymamış

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Şeyda polisin acılı eşinden duygusal veda - 2

Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz ağır yaralanırken, polis memuru K.H.S. ve saldırganın annesi P.G. de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis memuru Şeyda Yılmaz, tüm müdahaleye karşın kurtarılamayıp, şehit oldu.

Firar ettikten kısa süre sonra yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti’nin sorgusu, Cinayet Büro Amirliği’nde yapıldı.

Şeyda polisin acılı eşinden duygusal veda - 3

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Geçti, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Şeyda polisin acılı eşinden duygusal veda - 4

ŞEHİT POLİSİN EŞİNDEN DUYGUSAL VEDA

Şehit Şeyda Yılmaz ise dün memleketi Sivas’ta toprağa verildi.

Yılmaz’ın polis memuru eşi Semih Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eşine veda etti.

Acılı eş, “Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim.” ifadelerini kullandı.
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