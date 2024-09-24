Şeyda polisin acılı eşinden duygusal veda

ŞEHİT POLİSİN EŞİNDEN DUYGUSAL VEDA

Şehit Şeyda Yılmaz ise dün memleketi Sivas’ta toprağa verildi.

Yılmaz’ın polis memuru eşi Semih Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eşine veda etti.

Acılı eş, “Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim.” ifadelerini kullandı.