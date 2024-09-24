Şeyda polisin katilinin fotoğraf albümü: Lüks otomobiller, uzun namlulu silahlar…
İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin sosyal medyadaki paylaşımları ortaya çıktı. 19 yaşında, 26 suçtan sabıkası olduğu belirlenen Yunus Emre Geçti’nin Instagram ve TikTok’taki hesaplarında uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğrafları paylaştığı görüldü.
İstanbul Ümraniye’de hırsızlık suçundan yakalanan ve karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, gözaltına alınmak istenirken çıkan arbedede, açtığı ateşle 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etti.
Olayda polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. ise yaralandı.
Ümraniye'de suç makinesi polisi şehit etti