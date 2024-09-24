Şeyda polisin katilinin fotoğraf albümü: Lüks otomobiller, uzun namlulu silahlar…

İstanbul Ümraniye’de hırsızlık suçundan yakalanan ve karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, gözaltına alınmak istenirken çıkan arbedede, açtığı ateşle 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etti.

Olayda polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. ise yaralandı.

Ümraniye'de suç makinesi polisi şehit etti

Polis Şeyda'yı şehit eden suç makinesi nasıl tutuklanamadı?