Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın"

İfadesinde olay anını anlatan Geçti, mahallede otururken polislerin hırsızlık konusu ile ilgili teşhis yaptırmak için polislerin kendisini Dudullu Karakolu'na götürdüğünü söyledi. Geçti, "Yanımda Doğukan Ayvaz Ömür isimli arkadaşım vardı. İfadelerimizi aldılar. Sonra polisler bana bekleyeceksin dediler. Annem, babam, dedem ve anneannem geldi. Ben sonra annemin çığlık sesini duydum. Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı." dedi.