Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın"

İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin ifadesine ulaşıldı. 26 suç kaydı bulunan Geçti, olay anında kimseden silah almadığını iddia edip karakoldan firar etmediğini öne sürdü. Katil zanlısı tutuksuz yargılanmak istediğini de ifadesinde dile getirdi. Geçti'nin sabıka kaydının ayrıntıları da ortaya çıktı.

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 1

İstanbul Ümraniye’de hırsızlık suçundan yakalanan ve karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, gözaltına alınmak istenirken çıkan arbedede, açtığı ateşle 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etti.

Olayda polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. ise yaralandı.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 2

Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı, kadın polisler arasında çöp poşeti geçirilerek hayvan izleme aracıyla adliyeye gönderildi.

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 3

TUTUKLANDI

Savcılık işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan Geçti, tutuklandı.

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 4

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinden Oğuzhan Uysal'ın haberine göre; Geçti, savcılık ifadesinde 5 ay öncesine kadar uyuşturucu madde kullandığını dile getirdi.

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 5

İfadesinde olay anını anlatan Geçti, mahallede otururken polislerin hırsızlık konusu ile ilgili teşhis yaptırmak için polislerin kendisini Dudullu Karakolu'na götürdüğünü söyledi. Geçti, "Yanımda Doğukan Ayvaz Ömür isimli arkadaşım vardı. İfadelerimizi aldılar. Sonra polisler bana bekleyeceksin dediler. Annem, babam, dedem ve anneannem geldi. Ben sonra annemin çığlık sesini duydum. Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı." dedi.

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 6

Karakoldan annesine yardım etmek için çıktığını öne süren katil zanlısı, yol üzerinde hasımlarına denk geldiğini ve bir grubun kendisin saldırıp parasını ve telefonunu çaldığını iddia etti.

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 7

"O esnada oraya sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm." diye konuşan Geçti, sol kolundan yaralandığını ve annesinin "Vuruldum" çığlığından sonra varilin arkasındaki polisleri görmeyerek 2 el ateş ettiğini öne sürdü.

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 8

"TUTUKSUZ YARGILANMAMA KARAR VERİLSİN"

"Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum." diye konuşan Geçti, Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin." dedi.

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 9

İŞTE KATİL ZANLISININ SABIKA KAYDI

Geçti'nin sabıka kaydının ayrıntıları da ortaya çıktı.

Geçti, 19 Eylül 2024 tarihinde mağdur T.Ç. isimli kişinin aracını zorla alıp kullandığı ve kendisini alıkoyduğu, aynı gün müşteki F.O. isimli kişinin de motosikletini çaldığı ortaya çıktı. 

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 10

BIÇAKLI SALDIRI

19 Temmuz 2024 tarihinde annesi Pınar Geçti'yi dövdüğü, aynı gün kendisiyle kavga eden kız kardeşinin komşularına sığındığı, şüphelinin bunun üzerine komşuları Y.T.'nin evine giderek tehditlerde bulunduğu, 26 Haziran 2024 tarihinde çocukluk arkadaşı Y.A.Y. isimli kişiyi bıçakladığı öğrenildi.

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 11

DOKTORA TEHDİT VE HAKARET

5 Nisan 2024 tarihinde Ş.A. isimli kişinin motosikletini çaldığı, 7 Mart 2024 tarihinde şüpheli Yunus Emre Geçti'nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor olan Ö.G.'ye, annesinin bacağının ağrıdığını ve öncelik verilmesini isteyerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 12

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI

10 ayrı “Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Satın Almak ve Kabul Etmek Veya Bulundurmak” suçundan kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin üst aramalarında çok miktarda narkotik madde ele geçirildiği öğrenildi.

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 13

KURU SIKI

Ümraniye'de 2 Temmuz 2021 tarihinde, polis ekipleri tarafından durdurulan Geçti'den, şarjörüne 10 adet kurusıkı fişeği basılı olan tabanca ele geçirildiği, ayrıca şüphelinin üzerinden 41 adet kurusıkı fişek elde edildiği ortaya çıktı.

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 14

CİNSEL SALDIRI

Şüphelinin 5 Kasım 2021 tarihinde A.E.Ş. isimli kişiyi "Benimle ilişkiye girmek zorundasın" diyerek tehdit ettiği ve saldırdığı, telefonunu alıp kırarak cinsel saldırı ve gasp suçlarını işlediği, Ataşehir'de 18 Eylül 2022 tarihinde de dövdüğü bir kişinin parasını gasp ettiği öğrenildi.

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 15

Geçti'nin 13 Kasım 2022 tarihinde amcası A.G.'yi yaraladığı, annesi Pınar Geçti'nin oğlu Yunus Emre Geçti'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, oğlunun amcası ile arasında yaşanan olay nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, oğlunun eve gelince tartışma olduğunu ve kendilerini tehdit ettiğini söylediği de suç dosyası içerisinde yer aldı.

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 16

DOLANDIRICILIK

24 Mayıs 2023 tarihinde Beşiktaş'ta D.K. isimli kişiyi arayarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, bu olaydan 2 ay sonra "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu işlediği öğrenildi.

Şüpheli Yunus Emre Geçti'nin M.B. isimli kişiyi arayıp bankadan aradığını söyleyerek, “Uyguna kredi imkânımız var, kredileri bir çatı altında toplayalım." dediği ve müştekinin bu teklifi kabul ettiği, mobil bankacılık şifresini şüpheli Geçti'ye verdiği, daha sonra müştekinin mobil bankacılığını kontrol ettiğinde adına 120 bin TL kredi çekildiğini gördüğünü söylediği öğrenildi.

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 17

Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti'nin 20 Ağustos 2023 tarihinde emniyete giderek oğlunun kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, tedbir kararı istediğini, davacı ve şikâyetçi olduğunu beyan ettiği ortaya çıktı.

Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 18
Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 19
Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın" - 20
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