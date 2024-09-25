Şeyda polisin katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Tutuksuz yargılayın"
İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin ifadesine ulaşıldı. 26 suç kaydı bulunan Geçti, olay anında kimseden silah almadığını iddia edip karakoldan firar etmediğini öne sürdü. Katil zanlısı tutuksuz yargılanmak istediğini de ifadesinde dile getirdi. Geçti'nin sabıka kaydının ayrıntıları da ortaya çıktı.
İstanbul Ümraniye’de hırsızlık suçundan yakalanan ve karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, gözaltına alınmak istenirken çıkan arbedede, açtığı ateşle 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etti.
Olayda polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. ise yaralandı.
Ümraniye'de suç makinesi polisi şehit etti