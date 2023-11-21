Şeyda’nın ölümüne neden olan eski sevgilisinin cezası müebbete çıktı

Kayseri’de eski sevgilisi Şeyda Kocaoğlu’nu takip edip, aracını sıkıştırıp ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Enes Satmış’a verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası, müebbet hapis cezasına çıkarıldı. Karar sonrası konuşan Şeyda Kocaoğlu’nun babası Serkan Kocaoğlu, “Bu karar evladımı geri getirmeyecek belki ama adalet sonunda yerini buldu.” dedi.

Şeyda’nın ölümüne neden olan eski sevgilisinin cezası müebbete çıktı - 1

Kayseri’de eski sevgilisi Şeyda Kocaoğlu’nun aracını sıkıştırıp, kamyonetle çarpışması sonucu ölümüne neden olan Enes Satmış’a verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası, müebbet hapis cezasına çevrildi.

Kaza, geçen yıl 13 Eylül’de Melikgazi ilçesinde meydana geldi.

Enes Satılmış yönetimindeki otomobil, Şeyda Kocaoğlu’nun kullandığı otomobil ve karşı yönden gelen Y.Y. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler Kocaoğlu ve Y.Y. ile kamyonetteki D.B. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeyda Kocaoğlu, kazadan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Satılmış ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şeyda’nın ölümüne neden olan eski sevgilisinin cezası müebbete çıktı - 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ölen sürücü Şeyda Kocaoğlu’nun ailesinin, kazaya karışan Enes Satılmış’ın, kızlarının eski sevgilisi olması ve bazı tehdit mesajları attığını iddia etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sanık Satılmış hakkında, “Bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan iddianame hazırlandı.
Şeyda’nın ölümüne neden olan eski sevgilisinin cezası müebbete çıktı - 3

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 13 Mart'ta görülen davanın karar duruşmasında sanık Enes Satılmış, “Bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaoğlu’nun ailesinin avukatlarının itirazıyla dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Dosyanın geldiği 2’nci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, dosyada bozma kararı verdi

Ceza dairesi, bozma kararında sanığın olası kastla hareket ettiği ve bu yüzden eksik ceza tayin edildiği gerekçesiyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

CEZASI MÜEBBET HAPSE ÇEVRİLDİ

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanık Enes Satılmış’ı, “Olası kastla kadını kasten öldürme” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ardından takdiri indirim uygulanarak cezası müebbede düştü.

Heyet, sanık hakkında “iyi hal” indirimi uygulamadı.
Şeyda’nın ölümüne neden olan eski sevgilisinin cezası müebbete çıktı - 4

“ADALET YERİNİ BULDU”

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan baba Serkan Kocaoğlu, “Bu bir cinayettir. Kadın cinayeti nasılsa, benim kızımın trafik kazası da öyle bir cinayetti. Onun için uzun bir zaman avukatlarımızla hukuk mücadelesi verdik. Sonunda hak ettiği cezayı aldı. Yüce adalete teşekkür ediyorum. Bu karar benim yüreğime su serpmiyor. Bu karar evladımı geri getirmeyecek belki ama adalet sonunda yerini buldu.” dedi.

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