Şeyda’nın ölümüne neden olan eski sevgilisinin cezası müebbete çıktı
Kayseri’de eski sevgilisi Şeyda Kocaoğlu’nu takip edip, aracını sıkıştırıp ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Enes Satmış’a verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası, müebbet hapis cezasına çıkarıldı. Karar sonrası konuşan Şeyda Kocaoğlu’nun babası Serkan Kocaoğlu, “Bu karar evladımı geri getirmeyecek belki ama adalet sonunda yerini buldu.” dedi.
Kayseri’de eski sevgilisi Şeyda Kocaoğlu’nun aracını sıkıştırıp, kamyonetle çarpışması sonucu ölümüne neden olan Enes Satmış’a verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası, müebbet hapis cezasına çevrildi.
Kaza, geçen yıl 13 Eylül’de Melikgazi ilçesinde meydana geldi.
Enes Satılmış yönetimindeki otomobil, Şeyda Kocaoğlu’nun kullandığı otomobil ve karşı yönden gelen Y.Y. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler Kocaoğlu ve Y.Y. ile kamyonetteki D.B. yaralandı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeyda Kocaoğlu, kazadan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Satılmış ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.