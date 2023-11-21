Şeyda’nın ölümüne neden olan eski sevgilisinin cezası müebbete çıktı

“ADALET YERİNİ BULDU”

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan baba Serkan Kocaoğlu, “Bu bir cinayettir. Kadın cinayeti nasılsa, benim kızımın trafik kazası da öyle bir cinayetti. Onun için uzun bir zaman avukatlarımızla hukuk mücadelesi verdik. Sonunda hak ettiği cezayı aldı. Yüce adalete teşekkür ediyorum. Bu karar benim yüreğime su serpmiyor. Bu karar evladımı geri getirmeyecek belki ama adalet sonunda yerini buldu.” dedi.