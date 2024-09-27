Şeyda polisin eşi saldırıyı polis telsizinden öğrendi: “Başımdan aşağı kaynar sular döküldü”
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Şeyda Yılmaz’ın kendisi gibi polis memuru olan eşi, saldırıyı telsiz anonsuyla öğrendiğini söyledi. Olayın yaşandığı gece telsizden “Dudullu Polis Merkezi’ndeki polis yaralandı.” anonsu geçildiğini anlatan Semih Yılmaz, “Hemen eşimi aradım. Açmadı, çok merak ettim.” diye konuştu. Vurulan polisin eşi olduğunu silah arkadaşından öğrendiğini ifade eden Yılmaz, “Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne yapacağımı bilemedim.” şeklinde konuştu.
İstanbul Ümraniye’de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz, saldırıyı telsiz anonsuyla öğrendiğini anlattı.