Seyir halinde aracın direksiyonunu yerinden çıkardı! Trafik magandasına soruşturma açıldı
Bolu'da, D-100 kara yolunda, B.E. isimli sürücü, seyir halindeki otomobilinin direksiyonunu çıkarıp yanına yaklaşan minibüsteki arkadaşlarına verdi. Direksiyonsuz şekilde otomobiliyle ilerleyen sürücü, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde, B.E. isimli sürücü, kullandığı 14 GJ 834 plakalı otomobille seyir halinde olduğu sırada, aracın direksiyonunu yerinden çıkardı.