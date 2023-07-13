Seyir halinde lastiği patlayan araç kaza yaptı: 9 yaralı
TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde lastiği patlayan hafif ticari araç kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde lastiği patlayan araç kazaya sebep oldu.
Kaza, TEM Otoyolu Gerede ilçesi Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Şaban A. yönetimindeki 34 ZC 7019 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı.