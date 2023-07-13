Seyir halinde lastiği patlayan araç kaza yaptı: 9 yaralı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde lastiği patlayan hafif ticari araç kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Seyir halinde lastiği patlayan araç kaza yaptı: 9 yaralı - 1

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde lastiği patlayan araç kazaya sebep oldu.

Kaza, TEM Otoyolu Gerede ilçesi Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Şaban A. yönetimindeki 34 ZC 7019 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Seyir halinde lastiği patlayan araç kaza yaptı: 9 yaralı - 2

Lastiği patlayan hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Okan Ç. idaresindeki 34 ASC 23 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Seyir halinde lastiği patlayan araç kaza yaptı: 9 yaralı - 3

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarptı, aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Seyir halinde lastiği patlayan araç kaza yaptı: 9 yaralı - 4

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Seyir halinde lastiği patlayan araç kaza yaptı: 9 yaralı - 5

Kaza sebebiyle Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Seyir halinde lastiği patlayan araç kaza yaptı: 9 yaralı - 6

Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

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