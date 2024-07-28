Seyir halinde ters dönen otomobile arkadan gelen kamyon çarptı: 3 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda ters dönen otomobile arkasından gelen kamyon çarptı. Otomobilde bulunan 1’i bebek 3 kişinin yaralandığı kaza sınasında yanlarında duran bir TIR’ın bir daha çalışmaması üzerine karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kastamonu'da akşam saatlerinde Tosya ilçesine bağlı Çaykapa Mahallesi mevkisinde kaza meydana geldi.
Samsun yönüne giden S.Y. yönetimindeki 67 ZZ 172 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu yolda terk istikamete döndü.