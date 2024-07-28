Seyir halinde ters dönen otomobile arkadan gelen kamyon çarptı: 3 yaralı

Bu sırada arkasından gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 KG 887 plakalı kamyon, otomobile çarparak birkaç metre sürükledi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü S.Y. (30), eşi A.Y (24) ve 1 yaşındaki bebekleri O.Y. yaralandı. İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ardından ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.