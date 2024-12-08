Seyir halindeki araç yandı
İstanbul Avcılar'da hafif ticari aracın yanarak demir yığınına döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın, saat 02.00 sıralarında Tahtakale mahallesinde hareket halindeki hafif ticari araçta çıktı.
Yangın, saat 02.00 sıralarında Tahtakale mahallesinde hareket halindeki hafif ticari araçta çıktı.
Yeşilkent Mahallesi ve Tahtakale Mahallesi arasındaki tek şeritli yolda ilerleyen hafif ticari aracın motor bölümünden çıkan dumanları fark eden sürücü durdurduğu aracından indi.
Aracı motorundan çıkan alevler kısa sürede tüm aracı sardı.
Yangın tüpleriyle müdahale eden diğer sürücüler itfaiye ekiplerine de haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri demir yığınına dönen araçta soğutma çalışmaları yaptı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.