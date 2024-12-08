Seyir halindeki araç yandı

İstanbul Avcılar'da hafif ticari aracın yanarak demir yığınına döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Yangın, saat 02.00 sıralarında Tahtakale mahallesinde hareket halindeki hafif ticari araçta çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Yeşilkent Mahallesi ve Tahtakale Mahallesi arasındaki tek şeritli yolda ilerleyen hafif ticari aracın motor bölümünden çıkan dumanları fark eden sürücü durdurduğu aracından indi.

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Aracı motorundan çıkan alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Seyir halindeki araç yandı - 4

Yangın tüpleriyle müdahale eden diğer sürücüler itfaiye ekiplerine de haber verdi.

Seyir halindeki araç yandı - 5

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri demir yığınına dönen araçta soğutma çalışmaları yaptı.

Seyir halindeki araç yandı - 6

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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