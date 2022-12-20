Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Muğla'da, seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü demir yığınına döndü. 4 yolcunun olduğu otobüs tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - 1

Antalya'dan Bodrum'a gitmekte olan Mehmet Ali Mollaoğlu yönetimindeki 35 PK 072 plakalı, Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - 2

Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek, araçtaki 4 yolcuyu tahliye etti.

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - 3

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - 4

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası yolcu otobüsü demir yığınına döndü. Otobüsün alev alev yandığı anlar ise kamerayla kaydedildi.

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - 5

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - 6
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - 7

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