Şeyma'nın ölümü intihar mı cinayet mi? Pencerede parmak izi bulundu
Ankara'da sevgilisi Hüseyin Uyucu ile yaşadığı evin 14'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Şeyma Gökçe'nin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şeyma'nın düştüğü pencerede sevgilisinin parmak izi tespit edildi. Anne Günnur Gökçe, kızının olaydan bir gün önce kendisine "Hayat güzel" mesajı attığını ve zanlının kızına şiddet uyguladığını iddia etti.
Şeyma Gökçe, 15 Mart günü saat 19.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi 58'inci Sokak'ta sevgilisi Hüseyin Uyucu ile yaşadığı binanın 14'üncü katındaki evde pencereden düştü.
Ağır yaralanan Şeyma Gökçe, çağrılan ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeyma Gökçe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.