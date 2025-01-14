Şeytanın aklına gelmez: Sigortadan para almak için kendi marketini soydu

Samsun'da market sahibinin yüklü miktarda borcu olduğu ve sigorta şirketinden tazminat almak için marketten 500 paket sigara ve 90 bin lira çalıp hırsızlık oyunu kurguladığı ortaya çıktı.

Şeytanın aklına gelmez: Sigortadan para almak için kendi marketini soydu - 1

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında, İ.B.T.'nin, İlkadım ilçesi Lise Caddesi’ndeki marketinden 500 paket sigara, 90 bin lira, kamera kayıt cihazı ve POS cihazının çalındığını ihbarıyla çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şeytanın aklına gelmez: Sigortadan para almak için kendi marketini soydu - 2

Ekipler, incelemelerinde İ.B.T. ile güvenlik kamera kayıtları arasında çelişki gördü.

Şeytanın aklına gelmez: Sigortadan para almak için kendi marketini soydu - 3

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, marketin arkasındaki duvarın kırıldığını, çelik kasanın bilerek açık bırakıldığını ve iş yerinin dağıtılıp, kasten hırsızlık izlenimi yapıldığını belirledi.

Şeytanın aklına gelmez: Sigortadan para almak için kendi marketini soydu - 4

MARKET SAHİBİNDEN AKILALMAZ OYUN

Görüntülerde, arka duvardan girip olayı gerçekleştirdikten sonra ön kapıdan çıkıp araca binip kaçan şüphelinin iş yeri sahibi İ.B.T. olduğu tespit edildi.

Şeytanın aklına gelmez: Sigortadan para almak için kendi marketini soydu - 5

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde, yüklü miktarda borcu olduğunu, sigorta şirketinden tazminat almak için olayı kurguladığını itiraf etti.

İ.B.T.’nin sigorta şirketine sahte eksper raporu düzenlettiği de ortaya çıktı.

Şüpheli hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Özel belgede sahtecilik" suçundan işlem yapıldı.

Soruşturma sürüyor. 

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