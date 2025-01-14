Şeytanın aklına gelmez: Sigortadan para almak için kendi marketini soydu
Samsun'da market sahibinin yüklü miktarda borcu olduğu ve sigorta şirketinden tazminat almak için marketten 500 paket sigara ve 90 bin lira çalıp hırsızlık oyunu kurguladığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında, İ.B.T.'nin, İlkadım ilçesi Lise Caddesi’ndeki marketinden 500 paket sigara, 90 bin lira, kamera kayıt cihazı ve POS cihazının çalındığını ihbarıyla çalışma başlattı.