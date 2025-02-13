Seyyar köftecinin ölümden kaçışı: Saniyelerle kurtuldu

Hastanedeki tedavisinin ardından Bağlar, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Şikayetçi olduğunu söyleyen Bağlar, “Bir anlığına gelişi görür görmez kaçışım da bir oldu. Bana çarptıktan sonra birkaç arabaya daha çarptı. Canımı zor kurtardım, yaşadığıma şükrediyorum. Araçların önceden çarptıkları araçların sesini duydum ve o anda araçların bana doğru geldiğini gördüm. Gürültünün geldiği yere bakmam ve kaçmam bir oldu.” dedi.