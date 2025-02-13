Seyyar köftecinin ölümden kaçışı: Saniyelerle kurtuldu

Hatay’da seyyar bir köfteci, kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Anlık dikkatiyle, müşterileriyle ilgilendiği sırada kazadan kurtulan Adem Bağlar, “Araçların önceden çarptıkları araçların sesini duydum ve o anda araçların bana doğru geldiğini gördüm. Gürültünün geldiği yere bakmam ve kaçmam bir oldu.” dedi.

Seyyar köftecinin ölümden kaçışı: Saniyelerle kurtuldu - 1

Hatay’da bir köfteci, kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Reyhanlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Seyyar köftecinin ölümden kaçışı: Saniyelerle kurtuldu - 2

Akşam saatlerinde yol kenarında seyyar tezgahta köftecilik yapan Adem Bağlar müşterileriyle ilgilendiği esnada bir araç önce park halindeki araçlara, ardından köfte tezgahına çarptı.

Son anda dikkatiyle aracın altında kalmaktan kurtulan Bağlar’ın ayağından yaralandığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Seyyar köftecinin ölümden kaçışı: Saniyelerle kurtuldu - 3

Hastanedeki tedavisinin ardından Bağlar, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Şikayetçi olduğunu söyleyen Bağlar, “Bir anlığına gelişi görür görmez kaçışım da bir oldu. Bana çarptıktan sonra birkaç arabaya daha çarptı. Canımı zor kurtardım, yaşadığıma şükrediyorum. Araçların önceden çarptıkları araçların sesini duydum ve o anda araçların bana doğru geldiğini gördüm. Gürültünün geldiği yere bakmam ve kaçmam bir oldu.” dedi.
Seyyar köftecinin ölümden kaçışı: Saniyelerle kurtuldu - 4
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