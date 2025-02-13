Seyyar köftecinin ölümden kaçışı: Saniyelerle kurtuldu
Hatay’da seyyar bir köfteci, kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Anlık dikkatiyle, müşterileriyle ilgilendiği sırada kazadan kurtulan Adem Bağlar, “Araçların önceden çarptıkları araçların sesini duydum ve o anda araçların bana doğru geldiğini gördüm. Gürültünün geldiği yere bakmam ve kaçmam bir oldu.” dedi.
Hatay’da bir köfteci, kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.Kaza, Reyhanlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı.