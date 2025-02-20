Seyyar tezgahında 40 yıldır çakmak tamir ediyor

Bu tezgahımın da hiçbir zaman satılmasını istemiyorum. Hatta bu tezgahımı 'Karaağaç' dizisinde bile oynattım. Köfte arabası yaptım. O arkadaşların işini halledip tekrar geldim. İşime devam ediyorum. Bana bir şey olduğu zaman tezgahımın satılmasını değil anı olarak kalmasını istiyorum" dedi.