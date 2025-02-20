Seyyar tezgahında 40 yıldır çakmak tamir ediyor
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Ali Sert (62), 40 yıldır seyyar tezgahında çakmak tamir edip geçimini sağlıyor. Sert, "40 senedir ben buradayım. Halen de devam ediyorum. Allah izin verirse inşallah yeni gençlerin yetişmesini istiyorum. Gerek buradan gerekse çevre mahallelerde çok tamirle uğraştım ve uğraşıyorum da. Ben bu zanaatın devam etmesini, hiçbir zaman bırakılmamasını istiyorum. Dış görünüşte belki küçük görünebilir ama gayet iyi bir zanaattır" dedi.
Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Ali Sert, 1982 yılında çalışmak için Bursa'ya gitti. Yem fabrikasında işe başlayan Sert, öğleden sonraları ise çakmak tamirciliği işiyle uğraşmaya başladı.