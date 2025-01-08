Seyyar tezgahlarda kilosu 100 lirayı buluyor: "Bu fiyatlara balık bedava"

Et ve kıyma fiyatlarının yüksekliğiyle balığın daha cazip bir seçenek olduğunu savunan balıkçılar, “Bu fiyatlara balık bedava” ifadelerini kullanıyor. Karadeniz'in soğuk sularından Tekirdağ'a özel olarak getirilen hamsi ve istavrit, Süleymanpaşa'da kurulan seyyar tezgahlarda satılmaya devam ediyor.