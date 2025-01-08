Seyyar tezgahlarda kilosu 100 lirayı buluyor: "Bu fiyatlara balık bedava"
Tekirdağ Süleymanpaşa'da Karadeniz'den gelen hamsi ve istavrit, seyyar tezgahlarda 100 TL'den satılıyor. Balıkçılar, artan maliyetler nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirterek, balığın bu fiyatlarla hala cazip olduğunu ifade ediyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar balık tezgahlarında Karadeniz'den getirilen hamsi ve istavritin kilosu 100 TL'den satılıyor. Balıkçılar, fiyatların neden bu seviyelerde olduğunu açıklarken, maliyetlerin etkisine dikkat çekiyor.