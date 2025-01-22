Seyyar tezgahlarda kilosu 150 liraya satılıyor: ''Haftada en az 3 kere yenilmesi lazım''
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar tezgahlarda taze istavrit balığının kilosu 150 liradan satışa sunuluyor. Balıkçı Şener Güneş, vatandaşların sağlıklı beslenme için balığa yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar tezgahlarda istavrit balığının kilosu 150 liradan satışa sunuluyor. Sabahın erken saatlerinde tekneden alınarak doğrudan tezgaha getirilen taze istavritler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bölgedeki balıkçıların günün ilk ışıklarıyla başladığı sıkı mesai, taze balık severlere sağlıklı bir alternatif sunuyor.