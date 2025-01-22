Seyyar tezgahlarda kilosu 150 liraya satılıyor: ''Haftada en az 3 kere yenilmesi lazım''

Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılık yapan Şener Güneş, sabahın erken saatlerinde tekneden aldığı taze istavrit balıklarını seyyar tezgahında satışa çıkardı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tezgahında açıklamalarda bulunan Şener Güneş, balığın sağlıklı bir besin kaynağı olduğunu ve düzenli tüketilmesi gerektiğini vurguladı.