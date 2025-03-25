Sezin'e çarpıp ölümüne neden olan sürücüye ‘hakaret’ davası
Samsun’da otomobiliyle yolun karşısına geçmek isteyen Sezin Sezgin’e (10) çarpıp ölümüne neden olan ve ev hapsi verilen Hülya Ö. (32) hakkında, anne Ece Sezgin’e (34) kaza yerinde hakaret ettiği suçlamasıyla 3 aydın 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kaza, 10 Aralık 2024’te Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi’nde meydana geldi. Annesinin otomobilindeki telefonu almak için kafeden çıkıp, yolun karşısına geçmek isteyen Sezin Sezgin’e, 2 çocuğuyla birlikte seyir halinde olan Hülya Ö.’nün kullandığı 34 PD 5421 plakalı otomobil çarptı.