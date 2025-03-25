Sezin'e çarpıp ölümüne neden olan sürücüye ‘hakaret’ davası

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yaya Sezin Sezgin’in yolu kontrol etmeden çıkması sebebiyle kusurlu olsa da sürücü Hülya Ö.’nün, yaya refüje yaklaştığı sırada çarptığı, sol 2 lastiği ile yayanın üzerinden geçtiği, kazanın şiddetinin artmasını önlemek için frenleme ve manevra gibi eylemleri yapmadığı yer aldı. Raporda ayrıca Hülya Ö.’nün kazada dikkatsiz ve tedbirsiz davranıp hızını yeterince azaltmadan ve trafiği gerektirdiği şartları dikkate almadığından dolayı kusurlu bulunduğu belirtildi.

''ELEKTRONİK KELEPÇE YETERLİ DEĞİL''

31 Ocak'ta basın mensuplarına konuşan Anne Ece Sezgin, “O kadar akıllı bir çocuktu ki benim kızım, kardeşini her zaman ona emanet ederdim. Ona ‘Kardeşinin elini tut tamam mı’ derdim. Sorumluluk sahibi bir çocuktu. Kazaya kadere inanıyorum ama sorumsuzluğa inanmıyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum” demişti. Ailenin itirazı üzerine ev hapsindeki Hülya Ö.’ye 4 Şubat günü elektronik kelepçe takıldı.