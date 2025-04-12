Sezon açıldı, tezgahta yerini aldı: Tanesi 70 TL, hem sağlıklı hem de lezzetli

Türkiye’nin en büyük enginar üretim merkezlerinden birisi olan ve yaklaşık 6 bin 500 dönümde enginar ekimi yapılan Aydın’da, enginar hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Üreticiler, binlerce dönümde ekili olan enginarlarını hasat etmeye çalışırken, toplanan enginarlar da pazar tezgahlarını süslemeye başladı.