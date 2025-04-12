Sezon açıldı, tezgahta yerini aldı: Tanesi 70 TL, hem sağlıklı hem de lezzetli
Enginar üretiminde Türkiye'nin yüzde 42'lik ihtiyacına cevap veren Aydın’da, enginar sezonu açılırken, semt pazarlarındaki tezgahlar da yeşile büründü.
Türkiye’nin en büyük enginar üretim merkezlerinden birisi olan ve yaklaşık 6 bin 500 dönümde enginar ekimi yapılan Aydın’da, enginar hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Üreticiler, binlerce dönümde ekili olan enginarlarını hasat etmeye çalışırken, toplanan enginarlar da pazar tezgahlarını süslemeye başladı.