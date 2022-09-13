Sezon palamut bolluğuyla başladı

Haberler - Anadolu Ajansı 13.09.2022 - 17:09 | Son Güncelleme : 13.09.2022 - 17:13
1 Eylül'de balık avlama yasağının kalkması ile birlikte tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor.
Hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldüren palamutun fiyatı 80 liradan 25 liraya kadar düştü.
Tezgahlarda palamutun yanı sıra istavritten hamsiye, barbundan, çipura ve levreğe kadar çeşitler artıyor.
En çok talep gören palamutun 4 tanesi 100 liraya satılırken, hamsinin kilosu ise 40 ila 70 lira arasında alıcı buluyor.
Balık akınının sürmesi halinde fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.