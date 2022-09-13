Sezon palamut bolluğuyla başladı

1 Eylül'de balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar hareketlendi. Palamut mevsiminde birkaç gündür süren balık akını fiyatlara da yansıdı.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.09.2022 - 17:09 | Son Güncelleme : 13.09.2022 - 17:13

Sezon palamut bolluğuyla başladı - 1

1 Eylül'de balık avlama yasağının kalkması ile birlikte tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor.

Sezon palamut bolluğuyla başladı - 2

Hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldüren palamutun fiyatı 80 liradan 25 liraya kadar düştü.

Sezon palamut bolluğuyla başladı - 3

Tezgahlarda palamutun yanı sıra istavritten hamsiye, barbundan, çipura ve levreğe kadar çeşitler artıyor.

Sezon palamut bolluğuyla başladı - 4

En çok talep gören palamutun 4 tanesi 100 liraya satılırken, hamsinin kilosu ise 40 ila 70 lira arasında alıcı buluyor.

Sezon palamut bolluğuyla başladı - 5

Balık akınının sürmesi halinde fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

Sezon palamut bolluğuyla başladı - 6

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