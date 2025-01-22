Sezonu bitti bitecek: Fiyatı 175 liradan başlıyor, vatandaş diğer balıklara yönelebilir

Hamsinin azaldıkça fiyatının arttığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, şunları söyledi:

"Hamsi hemen hemen son dönemlerini yaşıyor. 175-250 TL arasında fiyatı değişiyor. Hamsinin avı yaklaşık 20-25 gün sonra biter. Hamsi, mezgit ve istavrit şu an var. Sadece hamside bir azalma söz konusu. Ancak mezgit ve istavrit bir süre daha olacak.''