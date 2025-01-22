Sezonu bitti bitecek: Fiyatı 175 liradan başlıyor, vatandaş diğer balıklara yönelebilir
Karadeniz'de hamsi sezonu yoğun geçen avlanma döneminin ardından yavaş yavaş bitme noktasına geliyor. Hamsinin avının düşmesi ile kilogram satış fiyatı da iriliğine göre 175-250 TL arasında değişiyor.
Hamsinin azaldıkça fiyatının arttığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, şunları söyledi:
"Hamsi hemen hemen son dönemlerini yaşıyor. 175-250 TL arasında fiyatı değişiyor. Hamsinin avı yaklaşık 20-25 gün sonra biter. Hamsi, mezgit ve istavrit şu an var. Sadece hamside bir azalma söz konusu. Ancak mezgit ve istavrit bir süre daha olacak.''