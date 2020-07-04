Sezonun ilk turist kafilesi lokumla karşılandı

Ukrayna’dan gelen turist kafilesi alınan tedbirlerden memnun olduklarını belirterek, “Bu alınan tedbirler çok iyi ve bundan sonra da bu şekilde yolunda gider. Tatilimizi en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Tatilimi sağlıklı bir şekilde yapıp dönmek istiyorum” derken bir başka Ukrayna vatandaşı, “Uçuşların başlaması nedeniyle çok memnunuz. Havalimanında bu şekilde karşılanmamız nedeniyle de çok memnun kaldık. Alınan önlemler de çok iyi. Bu açılışı çok bekliyorduk” dedi.

YDA Dalaman Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, “Ukrayna bizim üçüncü kaynak ülkemiz turist potansiyeli açısından. Bugün Kiev’den 183 yolcusu ile geldi. Boing 737-800. Daha sonra haftada 5 uçak ile devam edecek. İlaveten üç uçak Lviv isimli ikinci büyük kentinden ve daha sonra Harkov’dan üç uçak daha ilave olacak. Böylece Anex’in Azur isimli uçak firması ile ilk uçağımızı almış oluyoruz. Daha sonra buna yine TUİ Ukrayna buna katılacak. Diğer tur operatörleri de TPG ve Kompas devam edecekler. Bunun yanı sıra PAU ile bir görüşmemiz var. Ukranie İntarnational. Ayrıca Pegasus da uçacak. Ancak en büyük uçak ve yolcu sayısı Anex’de. Anex Rusya ve Ukrayna’da en büyük tur operatörümüz Türk kökenli kendilerine teşekkür ediyoruz bu program için” dedi.